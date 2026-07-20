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நூல் அரங்கம்

பச்சைப் புத்தகம்

எளிய வாசிப்பில் புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்வதற்கு உகந்த நூல்.

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Updated On :20 ஜூலை 2026, 6:48 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பச்சைப் புத்தகம் -பா. சுந்தர், பக். 112; ரூ. 130; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 024, ✆ 044- 2372 6882.

சினிமா, வரலாறு, இலக்கியம் குறித்த சுவாரஸ்யான கட்டுரைகளின் தொகுப்பு. மென்பொருள் பொறியாளரான நூலாசிரியரின் வசீகரமான எழுத்துநடை வாசிப்பு சுழலுக்குள் எளிதில் சிக்க வைத்துவிடுகிறது.

வரலாற்றுத் தகவல்களை ஆண்டுவாரியான புள்ளிவிவரங்களாகக் கூறி சலிப்படையச் செய்யாமல் திண்ணைக் கதை போல சரளமாக எடுத்துரைக்கிறார்.

சினிமாவில் தொடங்கி, சங்க காலத்தில் புகுந்து, சமகால தொழில்நுட்பத்துக்கு வந்தடைகின்றன பல கட்டுரைகள். தேர்ந்த நடையால் வேறு வேறு சம்பவங்களை ஓரிடத்தில் மையம் கொள்ள வைத்திருப்பது சிறப்பு.

திருவரங்கம் கோயில் துலுக்க நாச்சியார், இஸ்ரேல் ஆல்பம் சஜான்கா, பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன், லோகேஷ் கனகராஜ், ஆதிக்குடிகளின் ஆற்றல், விஎஃப்எக்ஸ் செயற்கை நுண்ணறிவு என பல்வேறு விஷயங்களையும் விளக்கியிருப்பது வாசிப்பனுவத்துக்கு வலு சேர்க்கிறது.

சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்குப் பின்னால் அறியப்படாமல் இருக்கும் பல செய்திகளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் நூலாசிரியர். குறிப்பாக, பரங்கியர்கள் என பிரிட்டிஷாருக்கு எப்படி பெயர் வந்தது என்பதை அறிய அதன் வேர்ச் சொல்லைத் தேடி எடுத்து விவரித்திருப்பது சுவாரஸ்யம்.

ஜனரஞ்சகமான கட்டுரைகளுக்கு இடையிடையே புறநானூற்றையும், சங்க இலக்கியப் பாடல்களையும் புகுத்தியிருப்பது இலக்கியத்தை இளம் தலைமுறையினருக்கு கடத்தும் புதிய உத்தி. எளிய வாசிப்பில் புதிய தகவல்களை அறிந்து கொள்வதற்கு உகந்த நூல்.

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