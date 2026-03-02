Dinamani
அமித் ஷாவுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி சந்திப்பு!நாங்குநேரி அருகே பொது இடத்தில் நால்வருக்கு அரிவாள் வெட்டு - எஸ்.பி, டி.ஐ.ஜி விசாரணை!கமேனி மனைவி சிகிச்சைப் பலனின்றி இறந்தார்..!துபையில் மீண்டும் விமான சேவை: குறைந்த எண்ணிக்கையில் விமானங்கள் இயக்கம்!விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை இடையே நாளை காலை முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில் இயக்கம் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: இன்று 9,919 பேர் தேர்வு எழுதவில்லை!சங்கீதா மீதான விமர்சனங்களுக்கு மௌனம் காக்கும் விஜய்: மாதர் சங்கம் கடும் கண்டனம்!யுரேனியம் செறிவூட்டல் நிலையத்தில் அமெரிக்கா தாக்குதல் - ஈரான் குற்றச்சாட்டுஅமெரிக்கா, இஸ்ரேல் - ஈரான் போர் எதிரொலி: சென்செக்ஸ் 1,048 புள்ளிகளுடனும், நிஃப்டி 313 புள்ளிகள் சரிவு!சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: மார்ச் 23-ல் தீர்ப்பு!ஓமனில் எண்ணெய் கப்பல் மீது தாக்குதல்: இந்தியப் பணியாளர் பலி!அமெரிக்க போர் விமானங்களைச் சுட்டு வீழ்த்திய குவைத்!ட்ரோன் ஊடுருவல்: காஷ்மீரில் அனைத்து பள்ளி, கல்லூரிகளும் 2 நாள்கள் மூடல்!இஸ்ரேல் தாக்குதல்: ஈரானில் இதுவரை 555 பேர் பலி!தே.ஜ. கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை தொடங்கவில்லை: நயினார் நாகேந்திரன்பொன்முடி மீதான செம்மண் குவாரி முறைகேடு வழக்கு: தீர்ப்பு தேதி அறிவிப்பு!இஸ்ரேல் பிரதமர் அலுவலகம் மீது தாக்குதல்
/
நூல் அரங்கம்

ஒளவையின் செந்தமிழ்ப் புதையல்

காணலில் வாசகர்களுக்கு ஒளவை நடராசன் அளித்த நேர்காணலும், வேறு சில நேர்காணல்களும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

News image
Updated On :2 மார்ச் 2026, 12:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஒளவையின் செந்தமிழ்ப் புதையல் - ஒளவை அருள்; பக்.424; ஸ்ரீராம் பாரதி கலை இலக்கியக் கழகம், சென்னை-600 018, ✆ 96000 64311.

தமிழறிஞர் ஒளவை நடராசன், இலக்கியத் துறைக்கு ஆற்றிய பங்கு அளப்பரியது. பட்டிமன்றங்கள், இலக்கியக் கூட்டங்கள், எழுத்துப் பணி என்று பன்முகத் தன்மையோடு இயங்கிய அவர் இணையம் வந்தபோது, 2010-ஆம் ஆண்டிலேயே ஃபேஸ்புக்கில் தனது செறிவார்ந்த கருத்துகளை நாள்தோறும் பதிவிட்டவர்.

பல நூல்கள், கட்டுரைகளை எழுதிய ஒளவை நடராசன் எழுத்தாளர்கள் பலருக்கு எழுதிய நூல்களின் அணிந்துரைகளே 3,000-க்கும் மேல் இருக்கும் என்றும், அவர் மறைந்தவுடன் அந்த அணிந்துரைகள் தபாலிலும், வாட்ஸ் -ஆப்பிலும் நாள்தோறும் வந்தவண்ணம் இருந்தன என்று அவரது மகனான நூலாசிரியர் கூறுகிறார். அவர் எழுதிய அணிந்துரைகளின் தொகுப்பாக இந்த நூல் வெளிவந்துள்ளது. சென்னையில் 2026 பிப்ரவரி 21-இல் நடைபெற்ற இலக்கிய விழாவில், இந்த நூல் அன்பளிப்பாகவே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

உ.வே.சா., வ.உ.சி., அறிஞர் அண்ணா, மு.கருணாநிதி, எம்.ஏ.எம்.ராமசாமி, வி.ஜி.சந்தோஷம் உள்ளிட்டோர் குறித்து ஒளவை நடராசன் எழுதிய அணிந்துரைகளில், அவர்களது முழு வரலாற்றையும், தமிழ்ப் பணிகளையும் நல்லதொரு எழுத்து நடையில் அறிய முடிகிறது.

சில ஆங்கில நூல்களுக்கு அவர் எழுதிய அணிந்துரைகள் ஆங்கிலத்திலும் புலமை பெற்றவர் என்பதை அறிய முடிகிறது. கலை, இலக்கியம், வரலாறு, கவிதைகள், கட்டுரைகள், தன்வரலாறு என்று பல்வேறு தலைப்புகளில் வெளிவந்த நூல்களுக்கு அவர் அளித்துள்ள அணிந்துரைகள் மூலம் அவரது தமிழ்ப் பற்றும், சங்க காலம் முதல் நவீன கால இலக்கியம் வரையிலான முக்கிய விஷயங்களை அறியலாம். "துக்ளக்' இதழ் நடத்திய நேர்

காணலில் வாசகர்களுக்கு ஒளவை நடராசன் அளித்த நேர்காணலும், வேறு சில நேர்காணல்களும் நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

வரப்பெற்றோம் (02.03.2026)

வரப்பெற்றோம் (02.03.2026)

வரப்பெற்றோம் (23-02-2026)

வரப்பெற்றோம் (23-02-2026)

உதயபானு கான்மலர்

உதயபானு கான்மலர்

வரப்பெற்றோம் (16-02-2026)

வரப்பெற்றோம் (16-02-2026)

வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு