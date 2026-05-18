Dinamani
குதிரை பேரம் நடத்தி அதிமுகவை முதுகில் குத்தியது தவெக: எடப்பாடி பழனிசாமிஈரான் எண்ணெய் மீதான தடைக்கு தற்காலிக விலக்கு! அமெரிக்காககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட உயர் ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!
/
நூல் அரங்கம்

வெந்து தணிந்தது வீடு

கதை நடக்கும் இடம் மட்டுமல்ல சம்பவங்கள், வசனங்கள் மூலம் கதை நடக்கும் காலமும் சில கதைகளில் உணரப்படுவது சிறப்பு.

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

வெந்து தணிந்தது வீடு - சித்ரூபன்; பக். 192, ரூ. 250, சுவாசம் பதிப்பகம், சென்னை -600 127, ✆ 81480 66645.

கதை சொல்வது மரபு ரீதியான ஒன்று. மனிதன் தன் அனுபவங்களை அடுத்தவர்க்கும், அடுத்த தலைமுறையினர்க்கும் சொல்வதையே கதை என்கிறோம்.

சித்ரூபனின் இரண்டாவது சிறுகதைத் தொகுப்பாக வெளிவந்துள்ள இந்நூலில் பல்வேறு வார, மாத இதழ்களில் பிரசுரமான அவரது 16 கதைகள் இடம் பெற்றுள்ளன. அதில் ஒரு கதையின் தலைப்பே தொகுப்புக்கும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

'தோழரின் தோழி' என்ற சிறுகதையில் பரசுராமர் என்பவரின் தொழிற்சங்க ஈடுபாடும், மனிதாபிமானமும், அவரது காதலும் நல்ல முறையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

'காசி யாத்திரை' சிறுகதை, சுமங்கலி என்ற பெண்மணி குறித்து, உணர்வுபூர்வமாக காசியின் பின்னணியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இந்தத் தொகுப்பில் உள்ள சிறுகதைகளில் மகுடமாகத் திகழ்கிறது, 'இலக்கிய விபத்து' என்ற சிறுகதை. அது ஃபேஸ்புக்கிலும், குழுக்களிலும் சிறுகதைகளை எழுதிவரும் சித்குப்தன் என்ற எழுத்தாளர் குறித்த கதை. இன்றைய ஃபேஸ்புக் எழுத்தாளர்களின் மன ஓட்டத்தைப் படம் பிடித்துக் காட்டுவது போல் கதையின் ஆரம்பமும் முடிவும் எழுதி இருக்கும் விதமும் மிகவும் ரசிக்க வைக்கிறது.

இதில் உள்ள ஒவ்வொரு சிறுகதையும் வெவ்வேறு இடங்களில், வெவ்வேறு காலங்களில் நடப்பதாக உள்ளது. சில கதைகள் சிறுகதை இலக்கணத்தில் அடங்காமல் இருந்தாலும் நல்ல கதைகளே. கதை நடக்கும் இடம் மட்டுமல்ல சம்பவங்கள், வசனங்கள் மூலம் கதை நடக்கும் காலமும் சில கதைகளில் உணரப்படுவது சிறப்பு.

தொடர்புடையது

டெல்லி சுல்தான்கள்

டெல்லி சுல்தான்கள்

வரப்பெற்றோம் (18.05.2026)

வரப்பெற்றோம் (18.05.2026)

செயற்கை நுண்ணறிவு

செயற்கை நுண்ணறிவு

வரப்பெற்றோம் (11.05.2026)

வரப்பெற்றோம் (11.05.2026)

விடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

33 நிமிடங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth
வீடியோக்கள்

ரஜினி விட்டாலும் அவரை விடாத அரசியல் | Rajini Press meet | CM Vijay | TVK | Rajinikanth

தினமணி செய்திச் சேவை

3 மணி நேரங்கள் முன்பு