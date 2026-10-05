ஈரம் மிக்க ஆசிரியர்களே!
சமுதாய சிந்தனை, கல்வி சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர் என பல்வேறு தரப்பினரும் படிக்க வேண்டிய படைப்பு இது.
ஈரம் மிக்க ஆசிரியர்களே!-சுவாமி விமூர்த்தானந்தர்; பக். 192; ரூ. 200; வானதி பதிப்பகம், சென்னை -600 017. ✆ 044-2434 2810.
ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குபவர்கள் ஆசிரியர்கள். அதனால்தான் ஆசிரியர்களை சமுதாயம் என்ற தேர்ச் சக்கரத்தின் அச்சாணிகள் என்கிறோம். எல்லா பிரச்னைகளுக்கும் கல்வியே தீர்வு என்று கூறிய சுவாமி விவேகானந்தரின் சிந்தனைகளை நடைமுறைப்படுத்தும் நல் முயற்சியாக உருவாகியுள்ளது இந்தப் படைப்பு.
மாணவர்கள் என்ற பெரும் கூட்டத்தினருடன் பெரும்பான்மையான வாழ்வியல் நேரத்தை செலவிடும் ஆசிரியப் பெருமக்கள் படும் சங்கடங்கள் உள்ளிட்டவற்றை அறிந்து அவற்றுக்கான தீர்வுகளும், பதில்களும் தரப்பட்டுள்ளன. ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். மாணவர்களுடன் அன்பான உறவு, வகுப்பறையைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது என ஆசிரியர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய பல விவரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன.
ஆசிரியர் உடல்நலனை சீராக பார்த்துக்கொண்டால்தான், மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் முகம்பார்த்து கவனத்துடன் செவிமடுப்பார்கள் என்ற கருத்தைச் சொல்லும் 'மாணவர்களுக்காக ஈரம்' என்ற தலைப்பு உள்பட 13 கட்டுரைகள், தன்னம்பிக்கையும், சிந்தனையையும், பகுத்தறிவையும் போதிக்கும் அருமையான 9 சிறுகதைகள், சீரழிந்துவரும் நமது சமுதாயத்தைக் காக்கும் பொறுப்பு யாரிடம் அதிகம் உள்ளது?, ஆசிரியர் பணியைத் தேர்ந்தெடுப்பவர் அறிய வேண்டியவை என்ன? என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளுக்கு சுவாமி விமூர்த்தானந்தர் அளித்த பதில்கள் 9 தொகுப்புகளாக இடம்பெற்றிருப்பது, ஆசிரியர் மேம்பாட்டுக்கான 3 அத்தியாயங்கள் என முற்றிலும் கல்வி சார்ந்த தகவல்கள், ஆசிரியர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் பயனுள்ளவை.
சமுதாய சிந்தனை, கல்வி சார்ந்த பணிகளில் இருப்பவர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர் என பல்வேறு தரப்பினரும் படிக்க வேண்டிய படைப்பு இது.
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