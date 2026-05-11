செவ்வாய் உச்சமானால் எந்த வகையில் பாதிக்கும்? பரிகாரம்!

ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னத்திலிருந்து 2, 4, 7, 8 அல்லது 12 ஆம் வீடுகளில் செவ்வாய் (குஜன்) அமைந்திருந்தால், அது 'செவ்வாய் தோஷம்' (செவ்வாயின் தீய விளைவு) என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜாதகத்தில், 2ஆம் வீடு ஜாதகரின் குடும்பத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் குறிக்கிறது. 4 ஆம் வீடு குழந்தைப் பருவத்தையும், அக்குழந்தைப் பருவத்தில் ஏற்பட்ட தாக்கங்களால் உருவான உளவியலையும் குறிக்கிறது. 7 ஆம் வீடு திருமணத்தையும் துணையையும் குறிக்கிறது. 8 ஆம் வீடு வாழ்க்கைத் துணையின் மாங்கல்யத்தை (நலன்) குறிக்கிறது. 12 ஆம் வீடு படுக்கையறை வசதிகளைக் குறிக்கிறது. எனவே, இயற்கையான தீய கிரகமான செவ்வாய் இந்த வீடுகளில் அமைந்தால், வீடு விவகாரங்களில் சில இணக்கமின்மைகளை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். இது திருமண வாழ்வில் அதிருப்திக்கும், இறுதியில் தம்பதியரின் பிரிவுக்கும் வழிவகுக்கும்.
செவ்வாய் தோஷம் பாதிக்கப்பட்டால் (அ) உச்சமானால்..
செவ்வாய் எரிச்சல், கோபம் மற்றும் உணர்ச்சிவசப்படும் இயல்பைக் குறிக்கிறது. செவ்வாய் மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்தது, அது ஒருவரைப் போதுமான அளவு சிந்திக்கவிடாமல் செயல்களில் ஈடுபட வைக்கிறது. கோபம் மேலோங்கும்போது, நம்மால் சரியாகச் சிந்திக்க முடியாது. எனவே, செவ்வாய்க் கிரகம் தீவிரமாக இருக்கும்போது எடுக்கப்படும் முடிவுகளும் செயல்களும் பொதுவாக தவறாகவே இருக்கும்.
செவ்வாய் தோஷம் தம்பதியரின் பிரிவுக்கு வழிவகுக்கிறது. இங்கு, தம்பதியரில் ஒருவர் வெளிநாடு சென்று நீண்ட காலம் தங்குவதால் பிரிவு ஏற்படலாம். தம்பதியரில் ஒருவரின் உடல்நலக்குறைவின் காரணமாக அவர்களால் இல்லற இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் போவதையும் இந்தப் பிரிவு குறிக்கலாம். சில சமயங்களில் செவ்வாய் தோஷம் துணையின் மரணத்தையும் குறிக்கிறது.
செவ்வாய் தோஷத்தை ராசி அட்டவணையில் உள்ள லக்னத்திலிருந்து கணக்கிட வேண்டும். மேலும், இந்த தோஷத்தை நவாம்ச அட்டவணையிலிருந்தும் உறுதிப்படுத்த வேண்டும், ஏனெனில் 'நவாம்சம்' என்பது வாழ்க்கைத் துணையின் பொதுவான நலனைக் குறிக்கிறது. சந்திரன் மற்றும் சுக்கிரனிலிருந்தும் செவ்வாய் தோஷத்தைக் கணக்கிட வேண்டும் என்று சில நூல்கள் கூறுகின்றன. அப்படியென்றால், செவ்வாய் தோஷம் இல்லாத நபர் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள்.
வேத ஜோதிடத்தில், பல நூல்கள் செவ்வாய் தோஷத்திற்கான பல்வேறு விதிவிலக்குகளைக் குறிப்பிட்டுள்ளன. உதாரணமாக,
1) செவ்வாய், வியாழன் அல்லது சந்திரனுடன் இணைந்திருக்கும்போது செவ்வாய் தோஷம் இல்லை.
2) சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய் மற்றும் வியாழன் ஆகிய கிரகங்கள் ஆளும் லக்னங்களுக்கு தோஷம் இல்லை.
3) செவ்வாய் சிம்மம் அல்லது கும்பத்தில் இருந்தால் தோஷம் இல்லை.
4) செவ்வாய் மிதுனம் அல்லது கன்னி ராசியான 2-ஆம் வீட்டில் இருந்தால் தோஷம் இல்லை.
5) செவ்வாய் 4-ஆம் வீட்டில், அது செவ்வாய்க்கு உரியதாக இருந்தால் (அதாவது, மேஷம் அல்லது விருச்சிகம்) தோஷம் இல்லை.
6) 7-ஆம் வீடு கடகம் அல்லது மகரமாக இருந்தால் தோஷம் இல்லை.
7) 8-ஆம் வீடு வியாழனுக்கு உரியதாக இருந்தால் (அதாவது, தனுசு அல்லது மீனம்) தோஷம் இல்லை.
8) செவ்வாய் 12-ஆம் வீட்டில், அது ரிஷபம் அல்லது துலாம் ராசியாக இருந்தால் தோஷம் இல்லை.
இதுபோல இந்தப் பட்டியல் நீண்டு கொண்டே போகும். ஆனால், இந்த விதிவிலக்குகள் செல்லாதவை எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிவிலக்குகளை நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால், எந்த ஜாதகத்திலும் செவ்வாய் தோஷம் இருக்காது. சமூகத்தில் திருமணங்களை எளிதாக்குவதற்காகவே அநேகமாக இந்தப் பல விதிவிலக்குகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
செவ்வாய் தோஷத்திற்கான பரிகாரங்கள்
ஜாதகத்தில் செவ்வாய் தோஷம் உள்ளவர், அதே அளவு செவ்வாய் தோஷம் உள்ள ஒருவரைத் திருமணம் செய்ய வேண்டும். அப்போது. செவ்வாயின் தீய விளைவு நடுநிலையாக்கப்படும். ஆனால் அது முற்றிலுமாக நீக்கப்படுவதில்லை.
சுப்ரமணிய பகவானின் அஷ்டோத்தரத்தை (108 பெயர்கள்) பாராயணம் செய்வதன் மூலம் செவ்வாய் தோஷத்தைக் குறைக்கலாம். சுப்ரமணிய பகவான் ஸ்கந்தர், கார்த்திகேயர் அல்லது குமாரசுவாமி என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.
‘பார்யம் ரக்ஷது பைரவி’ – என் துணைவர் பைரவியால் பாதுகாக்கப்படட்டும் என்று கூறப்படுகிறது. துர்கா தேவி பைரவி என்று அழைக்கப்படுவதால், துர்கா ஸ்தோத்திரத்தைப் பாராயணம் செய்வதும் செவ்வாய் தோஷத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான பரிகாரமாகும்.
இந்து புராணங்களின்படி, சாவித்திரி என்பவர் மரணத்தின் அதிபதியான யமனுடன் போரிட்டு, தன் கணவனை உயிரோடு மீட்ட ஒரு பெண். எனவே, செவ்வாய் தோஷம் உள்ளவர்களுக்கு, கணவன் நீண்ட ஆயுளுடன் வாழ, மணமகள் 'சாவித்திரி விரதம்' அனுசரிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
செவ்வாய் தோஷம், ராகு கேது தோஷம் போன்ற அனைத்தும் ஒரே சமயம் பார்க்க, "தோஷ சாம்யம்" எனும் ஜோதிட கணக்கின் மூலம் காண்பதால் அதனை முழுமையாகக் கண்டறிய முடியும். இதனை லக்கினத்திலிருந்தும், சந்திரனிலிருந்தும் (ராசி), சுக்கிரனிலிருந்தும் கண்டு சொல்வதாகும். இது பெண்ணுக்குக் குறைவாகவும், ஆணுக்கு அதிகமாகவும் அல்லது இருவருக்கும் சமமாகவும் இருத்தல் அவசியம். அதே சமயம் பெண்ணுக்கு அதிகமாக இருத்தல் கூடாது என்பது விதி. இதனை இங்குப் பார்ப்பவர்கள் சிலரே, அவர்களைக் கண்டு திருமணத்தை நடத்துவது எந்த விதத்திலும் பாதிப்பைத் தராது. இதற்கு முக்கியமாக ஆண் மற்றும் பெண்ணின் பிறப்பு குறிப்பு சரியாக இருத்தல் அவசியமாகிறது.
செவ்வாய் தோஷத்திற்கு, பைரவர் அல்லது நரசிம்மர் தெய்வங்களை வழிபடுவது சிறந்த பரிகாரமாகும்.
வலது கையின் மோதிர விரலில், 5 காரட் எடையுள்ள சிவப்பு பவளத்தை வெள்ளி மோதிரத்தில் அணிவது செவ்வாய் தோஷத்தைக் குறைக்க உதவும்.
ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... "பரிகாரம்", என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்.
