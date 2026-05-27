கனவுகளைப் பற்றி ஜோதிடம் கூறுவது என்ன?

கனவுகள் என்றால் என்ன?
கனவுகள் என்பவை ஒருவரின் உறக்கத்தின்போது ஏற்படும் பிம்பங்கள், எண்ணங்கள் அல்லது உணர்வுகள். காட்சிப் படிமங்களே மிகவும் பொதுவானவை. கனவுகள் தூக்கத்தின்போது ஏற்படும் மன உணர்ச்சி அல்லது புலன் சார்ந்த அனுபவங்கள் ஆகும்.
சிலர் வண்ணக் கனவுகளைக் காண்கிறார்கள், மற்றவர்கள் கருப்பு வெள்ளையில் காண்கிறார்கள், மேலும் பார்வையற்றவர்களுக்கு ஒலி, சுவை மற்றும் வாசனை தொடர்பான கனவுகள்.
கனவு காண்பது இயல்பானது, ஆரோக்கியமானது. ஆனால், அடிக்கடி வரும் கெட்ட கனவுகள் தூக்கத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்கக்கூடும். கனவுகளில், விழிப்புணர்வு அனுபவங்களுடன் தொடர்புடைய உள்ளடக்கம் இருக்கலாம் என்பதை ஏறக்குறைய அனைத்து நிபுணர்களும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். இருப்பினும் அந்த உள்ளடக்கம் மாற்றப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது தவறாகச் சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கலாம். உதாரணமாக, கனவுகளை விவரிக்கும்போது, கனவில் தோற்றம் சிதைந்திருந்தாலும், மக்கள் தாங்கள் தெளிவாக அடையாளம் காணும் நபர்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்கள்.
ஆன்மாவின் நிலைகள்
கனவு நிலை என்பது ஆன்மாவின் நான்கு நிலைகளில் ஒன்றாகும். முதலாவது விழிப்பு நிலை, இரண்டாவது கனவு, மூன்றாவது கனவின்மை. நான்காவது நிலை துரீயம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில் ஆன்மா அதன் தூய்மையான வடிவில், முந்தைய நிலைகளிலிருந்து விடுபட்டு, தனித்தும் தன்னாலும் நிலைத்திருக்கிறது. முதல் மூன்று நிலைகளும் சார்பு உலகில் ஆன்மா பெறும் அனுபவங்களின் முழுமையையும் உள்ளடக்கியுள்ளன. ஆகவே, கனவுகள் என்பவை மனிதன் உறக்கத்தில் பெறும் அனுபவங்களாகும்.
கனவுகளுக்கான காரணங்கள்
கனவுகளுக்குப் பல காரணங்கள் உள்ளன. அவை எப்போதும் உடல் மற்றும் மன நிலைகளின் விளைவாக மட்டுமே தோன்ற வேண்டியதில்லை, இருப்பினும் இந்த இரண்டு நிலைகளுக்கும் அவற்றின் முதன்மை முக்கியத்துவம் உண்டு.
உடல் மற்றும் மன ரீதியானவை
காய்ச்சல் அல்லது கடுமையான வலியின்போது பொதுவாக கெட்ட கனவுகள் காணப்படுகின்றன. வெளிப்புறப் பொருள்களாலும் கனவுகள் தூண்டப்படுகின்றன. சாதகமற்ற அல்லது அசுத்தமான சூழலில் கெட்ட கனவுகள் ஏற்படுகின்றன.
தூங்கும் நேரத்தில் இனிமையான ஒலிகள் இனிமையான கனவுகளையும், கடினமான வார்த்தைகள் கெட்ட கனவுகளையும் தருகின்றன.
ஒருவரின் அமைதியற்ற மனமும் இரண்டு வகையான கனவுகளுக்குக் காரணமாக இருக்கலாம்..
1. விழித்திருக்கும் நிலையில் ஏற்படும் அனுபவங்களால்.
2. மனதில் புதைந்துள்ள (நிறைவேறாத) ஆசைகளால்.
ஒருவர் தான் பார்த்த பொருள்களைப் பற்றிச் சிந்தித்துக்கொண்டே தூங்கும்போது, அவை கனவுகளாகத் தோன்றுகின்றன. சில சமயங்களில் நிறைவேறாத ஆசை கூட கனவாகத் தோன்றுகிறது.
கனவுகளின் ஆயுர்வேத வகைப்பாடு
ஆயுர்வேதத்தில் புகழ்பெற்ற "சரக சம்ஹிதை"யில் ஏழு வகையான கனவுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
1. கண்களால் காண்பவை
2. காதுகளால் கேட்பவை
3. மற்ற புலன்களால் உணரப்படுபவை
4. விரும்பப்படுபவை
5. மனதால் கற்பனை செய்யப்படுபவை
6. நல்ல அல்லது நடக்கவிருக்கும் நிகழ்வுகளின் அறிகுறி
7. வாதம் (காற்று), பித்தம் (பித்தம்) மற்றும் கபம் (சளி) ஆகியவற்றிலிருந்து தோன்றுபவை
கனவுகளின் பலன்களை எப்போது எதிர்பார்க்கலாம்?
"பிரம்மவைவர்த்த புராணம்" கனவுகள் பலிக்கும் நேரத்தைக் குறிப்பிடுகிறது. கனவு நிகழும் நேரமே அதற்கான கால நிர்ணயமாகும்.
1. இரவின் முதல் பகுதியில் காணும் கனவுகள் ஒரு வருடத்திற்குள் பலிக்கும்.
2. இரவின் இரண்டாம் பகுதியில் காணும் கனவுகள் ஆறு மாதங்களுக்குள் பலிக்கும்.
3. இரவின் மூன்றாம் பகுதியில் காணும் கனவுகள் மூன்று மாதங்களுக்குள் பலிக்கும்.
4. இரவின் நான்காம் பகுதியில் காணும் கனவுகள் பதினைந்து நாள்களுக்குள் பலிக்கும்.
5. விடியற்காலையில் காணும் கனவுகள் பத்து நாள்களுக்குள் பலிக்கும்.
6. பகல் நேரத்தில் காணும் கனவுகள் பலிக்கும். (கால அவகாசம் எடுக்கும் )
7. ஒரே இரவில் ஒரு கெட்ட கனவும் ஒரு நல்ல கனவும் கண்டால், பிந்தைய கனவு பலிக்கும்.
8. நல்ல கனவு கண்டுவிட்டு மீண்டும் உறங்கினால், அது பலனற்றதாகிவிடும்.
ஜமதக்னி பரசுராமரின் மங்களகரமான கனவுகள்
1. பழங்கள் நிறைந்த மரத்தில் ஏறுவதைக் காண்பது.
2. ஒரு மரத்தில் ஏறுவது.
3. தன் உடல் முழுவதும் சந்தனக் கலவை பூசப்பட்டிருப்பதைக் காண்பது.
4. வெற்றிலை உண்பது.
5. முழுமையாக மலர்ந்த தாமரைகளுடன் ஒரு நதியின் நடுவில் தன்னைக் காண்பது.
6. ஒரு பிராமணரிடமிருந்து ஆசி பெறுவது.
7. பூக்கள், பழங்கள் மற்றும் விளக்குகளைக் காண்பது.
8. தேள் அல்லது மீன் கடித்த பிறகு பயத்தில் தப்பி ஓடுவது.
கனவுக்கும் நிஜத்திற்கும் இடையிலான உறவு
"கனவு ஒரு சாதனம், நிஜம் ஒரு சாதனை". நிஜத்தை விட கனவு காண்பது எளிது. கனவு நிலையற்றது. கனவில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் நிஜமாகத் தோன்றும். கனவுக்கும் நிஜத்திற்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது.
விழித்திருக்கும் நிலையில் நடக்கும் நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் ஒரு கனவை சிறப்பாக ஆய்வு செய்ய முடியும். மேலும், கனவுகளின் அடிப்படையில், விழித்திருக்கும் நிலையில் ஏற்படும் அனுபவங்களை நன்கு புரிந்துகொள்ள முடியும். கனவுகள் பயனற்றவை அல்ல. நவீன உளவியலாளர்கள் கூட இதை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். நல்ல கனவுகள் இதயத்தை மகிழ்விக்கின்றன. கெட்ட கனவுகள் அடக்கப்பட்ட உணர்வுகளுக்கு ஒரு வடிகாலாகச் செயல்படுகின்றன, அதன் விளைவாக மனமும் உடலும் சமநிலையுடன் பராமரிக்கப்படுகின்றன. கனவுகள் நல்ல உறக்கத்திற்கு உதவுவதால் அவை பயனுள்ளவை. வெளிப்புறத் தூண்டுதல்களால் கனவுகள் ஏற்படுகின்றன. கனவுகள் ஏற்படவில்லை என்றால், அந்த வெளிப்புறத் தூண்டுதல்கள் உறக்கத்தையும் நினைவாற்றலையும் பாதிக்கக்கூடும்.
சாதாரண வாழ்க்கையில் கூட, கனவுகள் மன உறுதியை அதிகரிப்பதன் மூலம் சாதனைக்கு உதவுகின்றன. மனிதன் முதலில் தனது இலக்கைக் கனவு காண்கிறான். இலக்கைப் பற்றித் தொடர்ந்து கனவு காண்பது, தடைகளைத் தாண்டுவதற்கான மன உறுதியையும் வலிமையையும் அளித்து, கனவை நிஜமாக மாற்றுகிறது. ஆகவே, கனவுகள் மனிதனின் வாழ்வில் அவசியமானவை.
மனம் தூய்மையடையும் வரை, கனவு காண்பது இயல்பானது மற்றும் ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கு அவசியமானது.
ஜோதிடத்தில், 12-ம் வீடும் அதன் அதிபதியும், எல்லா வகையான உறக்கங்களையும், தூக்கமின்மையையும், உண்மை அல்லது தீர்க்கதரிசனக் கனவுகள் என்று அழைக்கப்படுபவற்றையும் குறிக்கின்றன. இந்து சமய நூல்களில், குறிப்பாக புராணங்களில், ஜோதிடத்தைப் போலவே கனவுகளும் ஆழமாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் 12-ம் வீட்டின் தொடர்பு வலியுறுத்தப்படவில்லை. மனக் குழப்பங்கள், உறக்கக் கோளாறுகள் மற்றும் கனவு நிகழ்வுகளைப் பற்றிய தெளிவான புரிதலுக்காகவும் இந்தப் பகுதியில் (12-ம் வீடு) பணியாற்றுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
சந்திரன்: கனவுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகளுக்கு அதிபதி சந்திரன். சந்திரன் இருக்கும் நிலையைப் பொறுத்து கனவின் தன்மை மாறும்.
ராகு: ஜாதகத்தில் ராகு வலுவாக இருந்தால், மர்மமான அல்லது தீர்க்கதரிசனமான, பிரம்மாண்டமான கனவுகள் வரும்.
முக்கிய குறிப்பு
நல்ல கனவுகள் நம்பிக்கை அளிப்பவை, தீய கனவுகள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான எச்சரிக்கைகள்.
கனவு யாருக்கு மெய்ப்படும்
"கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்" - பாரதியார்
"கனவு காணுங்கள்" - அப்துல் கலாம்
ஜோதிட ரீதியாக, 5 மற்றும் 12 ஆம் பாவங்கள் தொடர்பு பெற்ற ஜாதகருக்கு மட்டும் தான் மெய்ப்படும். காரணம் 5க்கு 8 ஆம் இடம் 12. (8- திடீர் அதிர்ஷ்டம்) அதன் தொடர்புகள் மெய்ப்பட வைக்கும். அப்படியானால், மற்றவருக்கு, முயற்சியின் அளவை பொறுத்து நிறைவேறும். முயற்சியின் அவசியத்தைச் சொல்வது தான் ஜோதிடம்.
ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர , முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும். அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல. "பரிகாரம்", என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்.
