ஸ்ரீ பிரசன்ன ராஜகோபால சுவாமி கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா!
அருள்மிகு ஸ்ரீ ருக்மணி சத்தியபாமா சமேத ஸ்ரீ பிரசன்ன ராஜகோபால சுவாமி கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்றது.
குடமுழுக்கு
அருள்மிகு ஸ்ரீ ருக்மணி சத்தியபாமா சமேத ஸ்ரீ பிரசன்ன ராஜகோபால சுவாமி கோயிலில் குடமுழுக்கு விழா நடைபெற்றது. ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு கோபுர தரிசனம் செய்தனர்.
பாபநாசம் தாலுக்கா அய்யம்பேட்டையில் அமைந்துள்ள பிரசித்தி பெற்ற அருள்மிகு ஸ்ரீ ருக்குமணி சத்தியபாமா சமேத ஸ்ரீ பிரசன்ன ராஜகோபால சுவாமி கோயிலி பழமை மாறாமல் புதுப்பிக்கப்பட்டு பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து குடமுழுக்கு விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கின.
குடமுழுக்கு விழாவை முன்னிட்டு கடந்த 29 ஆம் தேதி விக்னேஷ்வர பூஜையுடன் முதல்கால யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்கி நான்கு கால யாகசாலை பூஜைகள் நிறைவுபெற்று மகா பூர்ணாஹூதி நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து மேள தாழங்கள் முழங்க கடம் புறப்பாடு நடைபெற்றது. தொடர்ந்து விமான கலசம் மற்றும் மூலவர், பரிவார தெய்வங்களின் கோபுர கலசங்களுக்குப் புனித நீர் ஊற்றி குடமுழுக்கு வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்குப் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. குடமுழுக்கு விழாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.
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