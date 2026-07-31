காட்பாடி வஞ்சியம்மனுக்கு ரூ. 30 லட்சம் நோட்டுகளால் அலங்காரம்!

காட்பாடி வஞ்சியம்மனுக்கு ரூ. 30 லட்சம் நோட்டுகளால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது.
வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த வஞ்சூரில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற கிராம தேவதை ஸ்ரீ வஞ்சியம்மன் கோயிலில் ஆடி மாதம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அம்மனுக்கு ஒவ்வொரு வகையில் சிறப்பு அலங்காரம் செய்வது வழக்கம்.
அந்த வகையில் மூன்றாம் ஆடி வெள்ளியான இன்று கிராம தேவதை ஸ்ரீ வஞ்சியம்மனுக்கு ரூ. 30 லட்சம் மதிப்பிலான நோட்டுகளால் அம்மனுக்கு மகாலட்சுமி அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதில் பழைய ஐந்து 50 பத்து ரூபாய் நோட்டுகளும் நாணயங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், சிறப்புப் பூஜைகள் நடைபெற்ற நிலையில் ஏராளமான பக்தர்கள் அம்மனை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
Goddess Vanjiyamman in Katpadi was specially adorned with currency notes worth ₹30 lakh.
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