சனிப்பெயர்ச்சி: எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன சனி?

வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின்படி இன்று (மார்ச் 06) காலை 8.06-க்கு சனி பகவான் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு இடம் பெயர்ந்துள்ளார்.
சனிப்பெயர்ச்சியின் மூலம் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன சனி என்பதைப் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்.
மேஷம் - 12 ம் இடம் - விரைய சனி - வீண் விரையம் ஏற்படுதல்.
ரிஷபம் - 11 ம் இடம் - லாப சனி - அதிக முயற்சிக்குப் பிறகு லாபம் அதிகரிக்கும்.
மிதுனம் - 10 ம் இடம் - தொழில் கர்ம சனி - தொழிலில் சிறிது சிறிதாக முன்னேற்றம்.
கடகம் - 9 ம் இடம் -பாக்கிய சனி - தந்தை - தந்தை வழி உறவினர்களுடன் கருத்து மோதல் - பணப் பிரச்னை.
சிம்மம் - 8 ம் இடம் - அஷ்டம சனி - அனைத்து விஷயங்களிலும் கவனம் தேவை.
கன்னி - 7 ம் இடம் - கண்டக சனி - வாகனங்களில் செல்லும் போது கவனம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் தேவையற்ற மன சஞ்சலம்.
துலாம் - 6 ம் இடம் - ரண ருண சனி - உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.
விருச்சிகம் - 5 ம் இடம் - பஞ்சம சனி - குழந்தைகளுடன் தேவையில்லாத வாக்குவாதம்.
தனுசு - 4 ம் இடம் - அர்த்தாஷ்டம சனி - வீடு மனை வாகனம் ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கு தடை.
மகரம் - 3 ம் இடம் - தைரிய சனி - தைரிய அதிகரிக்கும் - மதியூகம் வெளிப்படும்.
கும்பம் - 2 ம் இடம் - வாக்கு சனி - வாக்கு கொடுக்கும் போது அதிக கவனம் தேவை.
மீனம் - 1 ம் இடம் - ஜென்ம சனி - அனைத்து விஷயங்களிலும் கவனம் தேவை.
summary
According to the Vakya Panchang, today (March 06) at 8.06 am, Lord Saturn has moved from Aquarius to Pisces.
டிரெண்டிங்
