Dinamani
2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கைஅல்-காய்தா, ஐஎஸ் அமைப்புகளுக்கு எதிராக கூட்டு நடவடிக்கை: ஐ.நா.வில் இந்தியா வலியுறுத்தல்பல்வேறு துறைகளைச் சோ்ந்த ஆளுமைகளுடன் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று கலந்துரையாடல்சீனாவின் பாதுகாப்பு பட்ஜெட் 7% உயா்வுமத்திய கிழக்கு போா் : இந்தியாவில் யூரியா உற்பத்தி சரிவு: உர விலை உயரும் அபாயம்?
/
செய்திகள்

சனிப்பெயர்ச்சி: எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன சனி?

எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன சனி என்று தெரிந்துகொள்வோம்..

News image
சனி பகவான்- file photo
Updated On :6 மார்ச் 2026, 8:25 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வாக்கியப் பஞ்சாங்கத்தின்படி இன்று (மார்ச் 06) காலை 8.06-க்கு சனி பகவான் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு இடம் பெயர்ந்துள்ளார்.

சனிப்பெயர்ச்சியின் மூலம் எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன சனி என்பதைப் பற்றி தெரிந்துகொள்வோம்.

ராசி - ஸ்தானம் - சனி - பலன்கள்

மேஷம் - 12 ம் இடம் - விரைய சனி - வீண் விரையம் ஏற்படுதல்.

ரிஷபம் - 11 ம் இடம் - லாப சனி - அதிக முயற்சிக்குப் பிறகு லாபம் அதிகரிக்கும்.

மிதுனம் - 10 ம் இடம் - தொழில் கர்ம சனி - தொழிலில் சிறிது சிறிதாக முன்னேற்றம்.

கடகம் - 9 ம் இடம் -பாக்கிய சனி - தந்தை - தந்தை வழி உறவினர்களுடன் கருத்து மோதல் - பணப் பிரச்னை.

சிம்மம் - 8 ம் இடம் - அஷ்டம சனி - அனைத்து விஷயங்களிலும் கவனம் தேவை.

கன்னி - 7 ம் இடம் - கண்டக சனி - வாகனங்களில் செல்லும் போது கவனம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் தேவையற்ற மன சஞ்சலம்.

துலாம் - 6 ம் இடம் - ரண ருண சனி - உடல்நலத்தில் கவனம் தேவை.

விருச்சிகம் - 5 ம் இடம் - பஞ்சம சனி - குழந்தைகளுடன் தேவையில்லாத வாக்குவாதம்.

தனுசு - 4 ம் இடம் - அர்த்தாஷ்டம சனி - வீடு மனை வாகனம் ஆகியவற்றை வாங்குவதற்கு தடை.

மகரம் - 3 ம் இடம் - தைரிய சனி - தைரிய அதிகரிக்கும் - மதியூகம் வெளிப்படும்.

கும்பம் - 2 ம் இடம் - வாக்கு சனி - வாக்கு கொடுக்கும் போது அதிக கவனம் தேவை.

மீனம் - 1 ம் இடம் - ஜென்ம சனி - அனைத்து விஷயங்களிலும் கவனம் தேவை.

summary

According to the Vakya Panchang, today (March 06) at 8.06 am, Lord Saturn has moved from Aquarius to Pisces.

சனிப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகளுக்கு நன்மை?

சனிப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகளுக்கு நன்மை?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

சனிப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகளுக்கு நன்மை?

சனிப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிகளுக்கு நன்மை?

கும்பத்திலிருந்து மீன ராசிக்கு இடம்பெயர்ந்தார் சனிபகவான்!

கும்பத்திலிருந்து மீன ராசிக்கு இடம்பெயர்ந்தார் சனிபகவான்!

சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் - 2026: மிதுனம்

சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள் - 2026: மிதுனம்

திருநள்ளாறில் எப்போது சனிப்பெயர்ச்சி?

திருநள்ளாறில் எப்போது சனிப்பெயர்ச்சி?

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 8 முதல் 14 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 8 முதல் 14 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு