திருவண்ணாமலை கோயிலில் பரணி தீபம் ஏற்றம்: மாலை மகாதீபம்!
அண்ணாமலையார் கோயிலில் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது பற்றி..
அதிகாலை கோயில் மூலவா் சன்னதியில் ஏற்றப்பட்ட பரணி தீபம்
திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் இன்று அதிகாலை 4 மணிக்குப் பரணி தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
தீப திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக இன்று 24-ம் தேதி அதிகாலை 4 மணிக்கு திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் கருவறைக்கு எதிரில் பரணி தீபம் ஏற்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து இன்று மாலை 2668 அடி உயர மலையில் மகாதீபம் ஏற்றப்படுகிறது.
பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாகவும், நினைத்தாலே முக்தி தரும் திருத்தலமாக விளங்கும் திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் பிரசித்தி பெற்ற காா்த்திகை தீப திருவிழா கடந்த 15 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி விமர்சையாக நடந்து வருகிறது.
கோயிலில் வண்ண மின்விளக்குகள் மற்றும் மலர் அலங்காரங்களால் கைலாயம் போல் காட்சி அளிக்கிறது. மகா தீபத் திருவிழாவைத் தரிசிக்க நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் திருவண்ணாமலையில் குவிந்து வருவதால் நகரம் முழுவதும் விழாக் கோலமாகக் காணப்படுகிறது.
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