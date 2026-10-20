காஞ்சிபுரம் ஹயக்ரீவர் கோயிலில் நெல்லில் எழுதி குழந்தைகளுக்கு கல்வி துவக்கிய பெற்றோர்கள்!
காஞ்சிபுரம் ஹயக்ரீவர் கோயிலில் வித்யாரம்பம் பற்றி..
ஹயக்ரீவர் கோயிலில் கல்வி துவக்கிய பெற்றோர்கள்
விஜயதசமி விழாவையொட்டி காஞ்சிபுரம் ஹயக்ரீவர் கோயிலில் நெல்லில் உயிர் எழுத்தான "அ" எழுதி தங்கள் குழந்தைகளுக்கு கல்வியை பெற்றோர்கள் துவக்கி வைத்தனர்.
நவராத்திரி உற்சவத்தின் கடைசி நாளான விஜயதசமி விழா அன்று துவங்கும் அனைத்து செயல்களும் வெற்றியடையும் என்பது ஐதீகம்.
கல்வி கடவுளான ஹயக்ரீவர் முன்பு விஜயதசமி நாளன்று குழந்தைகளுக்கு முதல் கல்வியை தொடங்கி வைப்பது தொன்றுதொட்டு இருந்து வரும் வழக்கமாகும். அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் விளக்கு ஒளி பெருமாள் கோயில் அருகில் உள்ள பாரகாலசுவாமி மடத்தில் தனி சன்னதி கொண்டு எழுந்தருளி இருக்கும் ஹயக்ரீவர் கோயிலுக்கு காலையிலேயே தங்கள் குழந்தைகளை அழைத்து வந்தனர்.
பள்ளிகளில் சேர்ப்பதற்கு முன்பாக கோயிலுக்கு அழைத்து வந்து, சிலேட்டு பலப்பம் வாங்கி கொடுத்து ஹயக்ரீவருக்கு சிறப்பு பூஜை செய்து கோயில் அர்ச்சகர் மூலம் நெல்லில் உயிர் எழுத்தான "அ"வை எழுத வைத்து தங்கள் குழந்தைகளுக்கு முதல் கல்வியை துவக்கி வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமான இளம் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கோயிலுக்கு அழைத்து வந்து நெல்லில் ஆ எழுத வைத்து தங்கள் குழந்தைகளுக்கு முதல் கல்வியை ஆர்வத்துடன் துவக்கி வைத்து வருகின்றனர்.
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