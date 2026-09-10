ஆவணி மாத அமாவாசை! சதுரகிரியில் குவிந்த பக்தர்கள்!
சதுரகிரியில் திரளான பக்தர்கள் மலையேறி சுவாமி தரிசனம் செய்தது பற்றி..
அமாவாசையையொட்டி, சதுரகிரி சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலுக்கு தரிசனத்துக்காக மலையேறிச் சென்ற பக்தா்கள்
சதுரகிரியில் ஆவணி அமாவாசையான இன்று திரளான பக்தர்கள் மலையேறி சுவாமி தரிசனம் செய்ய குவிந்தனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு அருகேயுள்ள சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயிலில் ஆவணி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு செப். 8 முதல் 11 வரை மலையேறி பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய வனத்துறையின் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
அதன்படி, செப். 8 பிரதோஷ நாளான செவ்வாய்க்கிழமை திரளான பக்தர்கள் மலையேறிச் சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். 2-ஆவது நாளான புதன்கிழமை சிவராத்திரியையொட்டி, சதுரகிரி மலை அடிவாரமான தாணிப்பாறை நுழைவு வாயில் முன் அதிகாலை முதலே ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் திரண்டனர். காலை 6 மணிக்கு மேல் பக்தர்கள் மலையேற அனுமதிக்கப்பட்டனர். தாணிப்பாறை, வாழைத்தோப்பு பாதை வழியாக நண்பகல் 12 மணி வரை 12 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான பக்தர்கள் மலையேறிச் சென்றனர்.
ஒவ்வொரு மாதமும், பிரதோஷம், அமாவாசை, பௌர்ணமி என மாதத்தில் எட்டு நாள்கள் மலையேற அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 18 சித்தர்கள் வாழ்ந்த இடமாகக் கருதப்படும் சதுரகிரியில் இரவு தங்கவும், நெகிழி பொருள்கள் எடுத்துச் செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று காலை முதல் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சுந்தரமாகா லிங்கத்தைத் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
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