காவிரித் தீர்ப்பு - 2 நீர் ஒதுக்கீடு தொடர்பாக கர்நாடகா மாநிலத்தின் சார்பில் S.S.ஜாவலி மற்றும் மோகன் V. கடார்கி முன்வைத்த வாதங்கள்.

பல்வேறு தலைப்புகளில் S.S.ஜாவலி மற்றும் மோகன் V. கடார்கி முன்வைத்த வாதங்கள் (Arguments advanced on behalf of State of Karnataka as regards the allocation of water on various heads)

காவிரி ஆறு சம்மந்தமான உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் 349 முதல் 360 பக்கங்களில் கற்றறிந்த மூத்த வழக்கறிஞர்கள் S.S.ஜாவலி மற்றும் மோகன் V. கடார்கி அவர்களின் நீர் ஒதுக்கீடு தொடர்பான வாதங்கள்

S.2. திரு . S.S.ஜாவலி சமர்ப்பிப்புகள் (Submission of Mr. S.S. Javali)

295. திரு. நாரிமன், வாதத்திற்கு இணைப்பாக கர்நாடகாவின் கற்றறிந்த மூத்த வழக்கறிஞர் திரு. ஜாவலி தன் வாதத்தில் ”தீர்ப்பாயம் ஆதாரங்களைக் காட்டிலும் உத்திகள் மற்றும் உத்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டே, கண்டமுடிவுகள் (findings) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது’ என வாதிட்டுள்ளார்.

மேலும், தீர்ப்பாயம் ஆதாரங்களை மூடும் நிலையில்,(closing of evidence) பயிர் நீர்ப்பாசன தொடர்பாக தமிழ்நாடு பிரமாணப் பத்திரம் தாக்கல் (affidavit ) செய்ய அனுமதி அளித்தது, உண்மையில், நீர் பங்கீட்டிற்கு மேற்படி பிரமாணப் பத்திரத்தை நம்பியுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பிரமாண பத்திரம் தொடர்பாக கர்நாடக மாநிலத்தை குறுக்கு விசாரணை செய்யக் கூட அனுமதிக்கவில்லை. கர்நாடகா மீது தமிழ்நாடு அநியாயமாக ஒரு சாதகத்தை பெற்றது.

தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்கெனவே அதிகப்படியான உபரி தண்ணீர் கிடைக்கும் வேளையில், தீர்ப்பாயம் பெங்களூரு நகரத்திற்கான குடிநீர் உட்பட, கர்நாடக நீர் திட்டங்கள், அதன் வறட்சி பகுதிகள், போன்றவற்றை பரிசீலிக்க தவறிவிட்டது ஒட்டுமொத்தமாக, கர்நாடகத்தின் கோருரிமைகளில்(claims) கூற்றுக்களின் ஏமாற்றம் என்பதுடன், கர்நாடகாவுக்கு முழுநீதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலே குறிப்பிட்ட குறைபாடுகள் அனைத்தையும் கணக்கில் கொள்ளும் விஷயத்தில் தீர்ப்பாயம் தோல்வியடைந்தது, மேலும் அதன் இறுதித் தீர்ப்பு இயற்கை நீதி கோட்பாடுகளை முற்றிலும் மீறுவதாக உள்ளது.

S.3 திரு மோகன் V. கடார்கி எழுப்பியுள்ள உள்ளுரைகள்

297. கர்நாடகா மாநிலத்தின் சார்பாக ஆஜரான திரு. கடார்கி, தமிழகத்தின் பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர் நீர் தேவைகள், தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்துடன் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்டது; ஆயினும், அத்தகைய ஆலோசனைகளை நியாயப்படுத்த எந்தப் பதிவும், பதிவு செய்யப்படவில்லை. பயிர் நீர்ப்பாசனத் தேவைகளை எட்டுவதற்கு பிரமாணப் பத்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சூத்திரங்கள் தவறானவை.

பிரமாணப் பத்திரத்தில் கூறப்பட்ட உறுதிமொழிகள், குறிப்பாக பயிர்கள் காய்ந்து போவதை குறித்த மதிப்பீடு மற்றும் பயனுள்ள மழைபொழிவை பற்றிய மதிப்பீடு அப்பட்டமாக தவறானவை. தமிழ்நாடு, அதன் சொந்த வழக்கை வலுப்படுத்தும் முயற்சியில் கர்நாடகத்தின் ஆதாரங்களை தவறாக விளக்குகிறது.

தமிழ்நாடு அதன் பிரமாணப் பத்திரத்தில், நீர் ஆவியுருவைப் பொறுத்த வரை கணக்கிடப்பட்ட கணக்கீடுகளை நியாயப்படுத்த, 1984 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசின் (GoI) வழிமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது, அதேசமயம் கர்நாடகா ஐக்கிய நாடுகள் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பின் (United Nations Food and Agriculture Organisation) ஆவணங்களை நம்பியிருந்தது

அத்தகைய சர்ச்சையில், தமிழ்நாடு, இந்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் முன்னுரிமை (precedence)எடுத்து தவறாக வாதிட்டது

இது போன்ற பொதுவான முறை (General methodology) வழக்கின் குறிப்பிட்ட உண்மைகளுக்கு பயன்படுத்த கூடாது. குறுக்கு விசாரணையின் போது, தமிழ்நாட்டின் சொந்த சாட்சி தமிழ்நாட்டின் நீர் தேவை 242 TMC மட்டுமே என்று சான்றுரைத்திருந்தது, இந்த அடிப்படையில், மேட்டூர் நீர்த்தேக்கத்திற்கு கர்நாடகத்தால் வழங்கப்படும் நீர் அளவை 137 டி.எம்.சி. மட்டுமே 377 டி.எம்.சி.க்கு எதிராக தமிழகத்துக்கு வழங்க வேண்டும்.

298. அவர் இந்த நீதிமன்றத்தில், மழை அளவு எப்படி ஒரு ஆற்றின் ஓட்டத்தை எப்படி பாதித்தது என்று எடுத்துரைத்தார். கடுமையான மழை காரணமாக, ஆற்றில் அதிக நீர் ஓட்டமும் கிடைத்தது. மிதமான அல்லது குறைவான மழைப்பொழிவு நேரத்தில் நதிக்கு நீரளிக்கிறது அல்லது நிலத்தடி நீரின் அளவு அதிகரிக்கிறது.

299. பின்னர் , தீர்ப்பாயம் காவிரி விவகாரத்தில், கண்டறிதல் குழுவின் (Cauvery Fact Finding Committee ) முன்னர், அதன் சாம்பா பயிருக்கு முதன்மையாக வடகிழக்கு பருவமழையால் நீர் வழங்கப்பட்டது என்பதை தமிழ்நாடு ஏற்றுக் கொண்டதை காரணியாக்குவதில் தோல்வியுற்றது என சமர்ப்பித்தார்

தமிழ்நாடு அதன் பிரமாணபத்திரத்தில், அத்தகைய பயிர் நீர்ப்பாசனத்திற்கு இன்னும் தண்ணீர் தேவையை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, இந்த மழையின் பங்களிப்பு வேண்டுமென்றே குறைத்து மதிப்பிடுகிறது. (விரிவுரை 1665).

தீர்ப்பாயம், அதன் இறுதித் தீர்ப்பில், சிறிய திருத்தம் செய்யும் போது, தமிழ்நாட்டின் பயிர் நீர் தேவைகளை மதிப்பிடுவதற்காக பிரமாணபத்திரத்தில் உள்ளவற்றை கிட்டத்தட்ட முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டது.

300. கர்நாடகாவில் நீர் திட்டங்களை தமிழ்நாடு தடுக்கிறது, இதன் விளைவாக கர்நாடகாவில் அதிகமான நிலப்பகுதி நிலங்கள் வளர்ச்சிப்பெறவில்லை அவர் மேலும் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு 1892 மற்றும் 1924 ஒப்பந்தத்தின் கீழ், கர்நாடகாவின் ஒப்புதலைப் பெறுவதற்கான கர்நாடகாவின் கடப்பாடு (obligation) தவறாக பயன்படுத்தப்பட்டது. மற்றும் கபினி திட்டத்தின் விஷயத்தில்,

தமிழ்நாடு அதன் சொந்த தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் ஒப்புக் கொண்டும், அதன் ஒப்புதலை கூட வழங்கவில்லை.

தமிழ்நாடு தவறுதலாக கூர்க்கின் ஒப்புதல் தேவை வலியுறுத்துவதை காரணம் காட்டி, ஹரங்கி திட்டத்தை முடக்கியது, இது உடன்படிக்கையின் கீழ் கூட ஒரு தேவையாக இல்லை.

301. பின்னர் நியாயமான நீர் சமமான பங்கு தரப்பு-மாநிலங்களுக்கு ஆற்றின் ஓட்டத்தை கொண்டு விட தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அவர் சமர்ப்பித்தார்.

எந்த மாநிலத்திற்கும் மாநிலங்களிக்கிடையேயான ஆறுகளில் இயற்கையான ஓட்டத்திற்கான உரிமையை கோறமுடியாது. தேவைகளை மதிப்பிடும் போது, வடிகால் காரணிகள், வறட்சி பகுதி மற்றும் மக்கள் தொகை போன்றவற்றை கணக்கில் கொள்ளவேண்டும்.

அவர் ஹார்மோன் கோட்பாடு உட்பட, இயற்கை ஓட்டக் கோட்பாடு மற்றும் ஹெல்சிங்கி விதிகள், 1966 போன்ற பல கோட்பாடுகள் மற்றும் கொள்கைகள் மூலம் அவரது வாதத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார். அவர் New Jersey v. New York வழக்கின் தீர்ப்பை நம்பியிருந்தார்.

302. அவர் கர்நாடகா விசயத்தில், 1924 ஒப்பந்தத்தில் கர்நாடகாவின் கோருரிமையான 12.64 லட்சம் ஏக்கர் ஒரு பரப்பளவில், மேற்கூறப்பட்ட காரணிகள் இணைந்திருக்க வேண்டும் என சமர்ப்பித்துள்ளார்

கர்நாடகத்தில் வறட்சி பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலப்பரப்பு அதிக அளவில் இருப்பதால்,அதற்கான பொருத்தமான தண்ணீர் ஒதுக்கீடு தேவைப்படுகிறது. கர்நாடகா 408 டி.எம்.சி. 27.29 லட்சம் ஏக்கர் பாசனத்திற்கு, 408 TMC நீர் கோறிய போது, தீர்ப்பாயம் கர்நாடகாவுக்கு தண்ணீர் ஒதுக்கும் போது தன்னிச்சையாக 18.85 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மட்டுமே கணக்கில் கொண்டது.

கர்நாடகாவில் அதிக அளவில் வறட்சி பகுதிகள் இருப்பதால், பொருத்தமான நீர் ஒதுக்கீடு அவசியமாகிறது. கர்நாடகாவில் 27.29 லட்சம் ஏக்கர் பாசனத்திற்கு 408 டி.எம்.சி. தண்ணீர் கர்நாடகா கோரியுள்ள நிலையில், நிலையில், தீர்ப்பாயம் தன்னிச்சையாக 18.85 லட்சம் ஏக்கர் பரப்பளவிற்கான தண்ணீர் மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

தீர்ப்பாயம் சமமான ஒதுக்கீட்டு விதிகளின் (rules of equitable apportionment) விதிகளுக்கு முரணான முன்னுரிமை விதிகளை (rule of priority) பயன்படுத்தியுள்ளது மற்றும் 1924 ஒப்பந்தத்தின் தவறான விளக்கத்தின் அடிப்படையில் நிலத்தின் பெரிய பகுதிகள் விலக்கப்பட்டு, நீர்ப்பாசன அடிப்படையில் பல்வேறு நீர் திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நீரைக் குறைத்தது.

கிடைக்கும் நீர் கட்டுப்பாடு / அதிக நீர் பற்றாக்குறை வடிகால் நிலம் ஆகிய காரணங்களால், கர்நாடகாவில் பல்வேறு நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்த நீரை குறைத்த பின்னர், இந்த தீர்ப்பாயம் மீதமுள்ள 45.08 TMC தண்ணீரில், "சமநிலை அளவு" என்று, இது அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இடையில் விநியோகிக்கப்பட்டது.

இந்த நீர்குறைப்பு மற்றும் நீர் மறுவிநியோகம் முற்றிலும் பொருத்தமற்றதாக இருந்தது மற்றும் சமத்துவம் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல. மற்ற மாநிலங்களுக்கு தண்ணீர் இல்லாததால், "சமநிலை அளவிலான தண்ணீர்" போன்ற அளவு கர்நாடகாவின் திட்டங்களில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு ,பின்னர் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் நியாயமற்ற முறையில் விநியோகிக்கப்பட்டது.

கர்நாடகாவின் கணக்கீடுகளின் படி, தமிழகத்துக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய உண்மையான அளவு 311.6 டி.எம்.சி., ஆனால் தீர்ப்பாயத்தால் 390.85 டி.எம்.சி. ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

303. பின்னர் தமிழ்நாடு சட்டம் அல்லது நடப்பின்படி, பாதுகாக்கப்பட்ட பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் தண்ணீர் கோர உரிமை இல்லை என அவர் வாதிட்டார். அவர் "இருக்கும் பயன்பாட்டை" (existing use) ஒரு உரிமையாக கோர முடியாது. ஆனால் சமமான ஒதுக்கீடு மட்டுமே ஒரு காரணியாக பரிசீலிக்கப்பட முடியும் என சமர்ப்பித்துள்ளார்.

தற்போதுள்ள நீர் பயன்பாடு மாநிலத்தின் சட்டபூர்வமாக பாதுகாக்கப்பட்ட உரிமையே தவிர, உள்நாட்டு சட்டம் அல்லது சர்வதேச சட்டத்தால் நியாயப்படுத்த முடியாதது. தற்போதுள்ள பயன்பாட்டிற்கு பல சர்வதேச சட்டங்கள் வழங்கப்பட்டாலும், அந்த ஒவ்வொரு வழக்குகளில், சாத்தியமான பயன்பாட்டோடு இணைந்து இருக்கும் பயன்பாடு, ஒரு பங்களிப்பு காரணி கருத வேண்டுமே ஒழிய, ஒரு உரிமையாக கூடாது. தற்போதுள்ள நீர் பயன்பாடு அளவீடு செய்வதற்கு, நன்மை பயக்கும் கருத்தினால் அளவிடப்பட வேண்டும் மற்றும் திசைதிருப்பல் அல்லது இயற்கை ஓட்டம் மூலம் அல்ல.

28.2 லட்சம் ஏக்கர் நீர் பாசனத்திற்கு நீர் உபயோகிக்கப்படுவதாக தமிழகத்தின் கூற்று ஏற்கத்தக்கதல்ல.

முழு ஓட்டம் / இயற்கை ஓட்டம் என்ற கருத்து, மைசூர் மீது அப்பட்டமான உடன்படிக்கைகளின் அடிப்படையில் திணிக்கப்பட்டது. அதற்கு Presidential Reference (Cauvery Water Disputes Tribunal) (supra), State of Nebraska v. State of Wyoming (supra), State of Colorado v. State of New Mexico (supra), The State of Washington Department of Ecology v. Clarence E. and Peggy V. Grimes46 and In Re: Hague v. Nephi Irrigation Co போன்ற தீர்ப்புரைகளின் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.

304. மேலும், கர்நாடகா தற்போதைய மற்றும் நடப்பு நீர் திட்டங்கள் மற்றும் கூற்று அதன் அறிக்கையில் 407.70 டி.எம்.சி தண்ணீரை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கு உரிமை உள்ளதெனவும் அந்த அளவை பரிசீலிக்க 1990-இல் தீர்ப்பாயத்திற்கு முன்பு கோரப்பட்டது என அவர் வாதிட்டார். தமிழ்நாடு தற்போது இருக்கும் மற்றும் நடந்து வரும் இந்த நீர் திட்டங்களை மறுக்கவில்லை, மாறாக, 1892 மற்றும் 1924 உடன்படிக்கைகள் ஆகியவற்றின் கீழ் கூறப்பட்டபடி, இத்திட்டங்கள் சட்டவிரோதமான மற்றும் அதன் ஒப்புதலைப் பெறாமல் செயல்பட்டு வருகின்றன என்று மட்டுமே அது வாதிட்டது என்கிறார்.

305. பின்னர், 1924 ஒப்பந்தத்தின் கடப்பாடுகளால்(obligations), காவிரி ஆற்றில் மற்றும் அதன் கிளைநதிகள் பொதிந்துள்ள மாநிலங்களின் நிலப்பகுதி மாற்றங்கள் சென்னை மற்றும் மைசூர் ஆகியவற்றின் உரிமைகள் மற்றும் கடமைகளின் அடிப்படையில் பொருள் ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன என அவர் சமர்ப்பித்தார். 1892 மற்றும் 1924 ஒப்பந்தங்கள் அடிப்படையாக பிரதேசங்கள் எவ்வாறு உயர்ந்த அல்லது தாழ்ந்த கரைநிலங்கலாக இருந்தன என அவர் விவரித்தார். அரசியலமைப்பின் தொடக்கம் மற்றும் அதன் பின்னர், முதலில் ஒரு நடுக்கரை மாநிலமாக இருந்த மைசூர், 1956 சட்டத்திற்கு, பின் புதிய மாநிலம் உருவான போது ஒரு உயர்கரைநில மாநிலமாகவும், தாழ்ந்த கரைமாநிலமாகவும் உயர்கரைநில மாநிலமாகவும் இருந்த சென்னை மாகாணம், ஒரு தாழ்ந்த கரை மாநிலம் ஆனது.

306. கர்நாடகாவிற்கு ஒதுக்கப்படும் தண்ணீர் குறைக்கப்பட வேண்டும் என்ற தமிழகத்தின் வாதத்தை அவர் சவால் செய்தார். கர்நாடகாவின் பயிர் நீர் தேவை எந்த மாநிலத்தாலும் சவால் செய்யப்படவில்லை, அதற்கு மாறாக எந்தவொரு வாதமும் வெறுமனே ஒரு சிந்தனையாக இருந்தது. மேலும், கர்நாடகத்தின் மண், பாசனத்திற்கு ஏற்றதாக இல்லை, நெல் வளர்ச்சிக்கு இயலாதது என்ற தமிழகத்தின் கருத்தை பற்றி முழு வாதம் சுற்றியது. தமிழ்நாடு அதன் சொந்த மனுவில் ஒப்புக் கொண்டது போலவே கர்நாடகாவின் மண் "ஒரு பரவலான பயிர்களை வளர்க்க சாதகமானதாக" இருந்தது. எனவே, இந்த முன்மாதிரி, ஆதாரமற்றது.

மேலும், இது சமமான ஒதுக்கீட்டிற்கான அடிப்படையை அமைத்த, ஹெல்சிங்கி விதிகள், சமமான ஒதுக்கீட்டில் மண் நிலை அல்லது தரம் ஒரு பொருத்தமான காரணியாக அடையாளம் காணப்படவில்லை.

பயிர் நுகர்வு பயன்பாடு சந்திக்க, பயிரிடத்தக்க நிலம் அல்லது பகுதி மற்றும் மழை பற்றாக்குறை தொடர்புடைய காரணிகளாக இருந்தது.

ஒரு கரை மாநிலத்தின் உற்பத்தித்திறன் தண்ணீரைப் பயன்படுத்துவது, மற்றொரு கூட்டு கரை மாநிலத்தின் பங்கைக் குறைப்பதற்கான ஒரு தளமாக இல்லை என அவர் வாதிட்டார்.

307. தீர்ப்பாயம், கர்நாடக நீர் திட்டங்கள்,எதற்கும் அதிகப்படியான தண்ணீரை ஒதுக்கவில்லை குறிப்பாக ஹேமாவதி திட்டம். கர்நாடகா 67.5 டி.எம்.சி பயன்படுத்துதல் திறனுடன் 45 TMC ஒரு நீர்த்தேக்கம் அமைக்க உரிமை பெற்றது, ஏனெனில் ஹேமாவதி நீர்த்தேக்கம் தற்போதைய மொத்த கொள்ளளவு 37.1 டி.எம்.சி மட்டுமே, மற்றும் தீர்ப்பாயம் 43.67 டி.எம்.சி மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதால், கர்நாடகாவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுது அதிகப்படியான தண்ணீரைப் பற்றிய கேள்வி எதுவும் இல்லை” என்பதை அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டின் வாதத்தைப் பற்றி கூறும்பொழுது “ கர்நாடகாவில் வளர்ந்து வரும் நெல் கணக்கில் கணக்கிடப்படும் நாட்கள் 145 நாட்கள் முதல் 120 நாட்கள் வரை குறைக்கப்பட வேண்டும் மற்றும் அதன்படி தண்ணீர் ஒதுக்கீடு குறைக்கப்பட வேண்டும், மேலும் சேற்றுழவின் (puddling) தேவை 267 மிமீ இருந்து 150/200 மிமீ வரை குறைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு பதில் கூறும்பொழுது தீர்ப்பாயத்தால் நியமிக்கப்பட்ட மதிப்பீட்டாளர்கள் இந்த நிலவரங்கள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள், அந்த வாதத்திற்கு முரணாக இருந்தன என்றார்.

308. தீர்ப்பாயம் முன் அரிசி சாகுபடிக்கு கர்நாடகாவுக்கு அதிகப்படியான தண்ணீர் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது என்ற தமிழ்நாட்டின் வாதத்தை அவர் சவால் செய்தார். கர்நாடகாவில் வறட்சிப் பிரதேசங்களில் பயிரிடப்பட்ட அரிசியை, தமிழ்நாட்டில் வறண்ட நிலமல்லாத பிரதேசங்களில் பயிரிடப்பட்ட அரிசிக்கு ஒப்பிட முடியாது. ஏனெனில், வழிந்தோடும் மற்றும் சேற்றுழவின் போன்ற காரணிகளைக் கணிப்பதில் கணிசமான வித்தியாசம் இருந்தது என சமர்ப்பித்துள்ளார். தட்பவெட்பக் கட்டுப்பாடுகள் அதிக வறண்ட பகுதிகள் வறட்சிப் பகுதிகளுக்கான நீர்பங்கீட்டை நியாயப்படுத்தின. அதே காரணத்திற்காக, நீரின் அதிக ஒதுக்கீட்டிற்கான தமிழ்நாட்டின் கோரிக்கை நியாயமற்றது மற்றும் முறையற்றது. உண்மையாக, தமிழ்நாடு பயிரிடும் இரட்டை பயிர் (double crop) முற்றிலும் இப்பகுதியில் நிலவும் காலநிலை நிலைமைகளுக்கு சீரற்றதாக இருந்தது. தமிழகத்தின் குறுவை சாகுபடியை பொறுத்தவரையில், இது வடகிழக்கு பருவமழை வழங்கிய தண்ணீரில் இருந்து பயனடைந்திருக்கும், ஆயினும் மழையின் ஆரம்பத்திற்கு முன்பே அது மிகவும் பயிரிடப்பட்டது. கர்நாடகாவில் இருந்து நீர்ப்பாசனம் பெற்றது. ஒரே விவேகமான நடவடிக்கை என்னெவென்றால், தமிழகத்தின் இரட்டை குருவை சாகுபடியை அனுமதிக்காமல் மற்றும் சம்பா சாகுபடி ஒற்றை பயிர் மட்டும் அனுமதிக்க வேண்டும்

இவ்வாதத்திலிருந்து நாம் அறியவேண்டியது…..

தமிழ்நாடு அதன் பிரமாணப் பத்திரத்தில், நீர் ஆவியுருவைப் பொறுத்த வரை கணக்கிடப்பட்ட கணக்கீடுகளை நியாயப்படுத்த, 1984 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசின் (GoI) வழிமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது, அதேசமயம் கர்நாடகா ஐக்கிய நாடுகள் உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பின் (United Nations Food and Agriculture Organisation) ஆவணங்களை நம்பியிருந்தது

அத்தகைய சர்ச்சையில், தமிழ்நாடு, இந்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள் முன்னுரிமை (precedence)எடுத்து தவறாக வாதிட்டது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆயினும், 22, ஜூன்,1924 போடப்பட்ட மெட்ராஸ் - மைசூர் மாகாண அரசுகளுக்கிடையேயான ஒப்பந்தம் 1924 இன் இணைப்பு 1929 பிரிவு. (2) ஓட்டத்தினால் வரும் இழப்பு (Transmission Loss) பகுதி-II, 7-வது பத்தியில் Form-B, 10% மாக முடிவுசெய்யப்படுகிறது.என்றும் பிரிவு(3) நீர்த்தேக்கத்திலிலுள்ள நீர் ஆவியாதலுக்கான ஆயக்கூறு 0.85 ஆக இருக்கும்பட்சத்தில், இருமாதங்களுக்குள் கூட்டு நடவடிக்கை மூலம் சரியான முன்மொழிவைப் பெற வேண்டும். தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை மோகன் V. கடார்கி அறியவில்லை போலும்.

கபினி திட்டம் ஹரங்கி விஷயத்தில், தமிழ்நாடு அதன் ஒப்புதலை கூட வழங்கவில்லை.என குறிப்பிட்டுள்ள மோகன் V. கடார்கி அத்திட்டங்களை ஒப்புதலின்றி இது போன்று பல திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளதை குறிப்பிடவில்லையே.

ஹார்மோன் கோட்பாடு உட்பட, இயற்கை ஓட்டக் கோட்பாடு மற்றும் ஹெல்சிங்கி விதிகள், 1966 போன்ற பல கோட்பாடுகள் மற்றும் கொள்கைகள் மூலம் அவரது வாதத்தை வலியுறுத்தினாலும் கர்நாடகாவுக்கு பிடித்தது ஹார்மன் கோட்பாடே.

தமிழகத்தின் இரட்டை குருவை சாகுபடியை அனுமதிக்காமல் மற்றும் சம்பா சாகுபடி ஒற்றை பயிர் மட்டும் அனுமதிக்க வேண்டும் என் குறிப்பிட்டு, விட்டால் தமிழ்நாட்டில் வந்து விவசாயம் செய்ய உரிமை கேட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை.