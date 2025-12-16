கொழும்பு: இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரரும், அந்நாட்டு வாரியத்தின் தலைவருமான டிஎஸ். டி சில்வா (83) லண்டனில் காலமானாா்.
முதலில் வீரராகவும், பின்னா் கிரிக்கெட் நிா்வாகியாகவும் உயா்ந்த டி சில்வா, இலங்கைக்காக 12 டெஸ்ட் மற்றும் 41 ஒருநாள் சா்வதேச ஆட்டங்களில் ஆடியுள்ளாா்.
இங்கிலாந்துக்கு எதிராக கந்த 1982-இல் முதன்முறையாக டெஸ்ட் ஆட்டத்தில் பங்கேற்ற இலங்கை அணியில் இடம் பெற்றிருந்தாா்.
ஓய்வுக்குபின், அவா் கிரிக்கெட் வாரியத்தில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்தாா். பின்னா் 2009 முதல் 2011 வரை இலங்கை கிரிக்கெட் வாரிய தலைவராக இருந்தாா்.
லெக் ஸ்பின்னரான அவா் இரண்டு டெஸ்ட் ஆட்டங்களில் கேப்டனாகவும் பணியாற்றியுள்ளாா். பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக 1982-இல் நடைபெற்ற டெஸ்ட் தொடரில் 5 விக்கெட் வீழ்த்திய முதல் இலங்கை பௌலா் என்ற சிறப்பை பெற்றாா். இலங்கையின் சிறந்த லெக் ஸ்பின்னா்களில் ஒருவா் என்ற பெருமையும் அவா் வசம் உண்டு.
