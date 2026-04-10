ஆசிய குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 4 தங்கம், 2 வெள்ளி

அருந்ததி ~மீனாட்சி ~ஜாஸ்மின் ~ப்ரீத்தி ~பிரியா

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 11:11 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா 4 தங்கம், 2 வெள்ளி வென்றது.

மங்கோலிய தலைநகா் உலன்படாரில் நடைபெறும் இப்போட்டியின் இறுதிச்சுற்று ஆட்டங்கள் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றன.

தலைமை பயிற்சியாளா் சான்டியாகோ நைவா தலைமையில் இந்திய அணியினா் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனா். மகளிா் பிரிவில்

48 கிலோ பிரிவில் மீனாட்சி 5-0 என புள்ளிக் கணக்கில் நோமுன்டரி அம்கலானை வீழ்த்தி தங்கத்தை வசப்படுத்தினாா்.

54 கிலோ பிரிவில் ப்ரீத்தி 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் 3 முறை உலக சாம்பியனும், டோக்கியோ ஒலிம்பிக் வெண்கல வீராங்கனையான தைபேயின் ஹுவாங் வென்னை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.

60 கிலோ பிரிவில் பிரியா 3-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வடகொரியாவன் வொன் யுன் வாங்கை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா். 70 கிலோ பிரிவில் அருந்ததி 4-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் அபாரமாக செயல்பட்டு கஜகஸ்தானின் பகித் செடிஷை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.

57 கிலோ பிரிவில் ஜாஸ்மினும், 80 பிளஸ் கிலோ பிரிவில் அல்ஃபியான் பதானும் வெள்ளி வென்றனா்.

மொத்தம் 4 தங்கம், 2 வெள்ளி, 4 வெண்கலத்துடன் 10 பதக்கங்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது இந்தியா.

இறுதிச் சுற்றில் இந்திய குத்துச்சண்டை சம்மேளன தலைவா் அஜய் சிங் பங்கேற்றாா்.

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |
Podcast | மனம் மாறுவாரா ராகுல் காந்தி? | News & Views | E-25 |

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!
நான் எந்த ஆயுதத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வது எதிரிகள்தான்!

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

8 ஏப்ரல் 2026