ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 27 பதக்கங்கள் உறுதி

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவுக்கு 27 பதக்கங்கள் உறுதியாகி உள்ளன.
உஸ்பெகிஸ்தானின் தாஷ்கண்ட் நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் யு15 பிரிவில் இந்தியா சிறப்பாக செயல்பட்டு 27 பதக்கங்களை உறுதி செய்துள்ளது. மகளிா் பிரிவில் 14 பதக்கங்களும், சிறுவா் பிரிவில் 13 பதக்கங்களும் பெறுகின்றனா்.
37 கிலோ பிரிவில் சாஸ்தா வசந்த், 49 கிலோவில் பா்ஷாந்த், 40 கிலோவில் நிதின், 55 கிலோவில் ஹா்ஷ்வா்த்தன் ஆகியோா் வெற்றி பெற்றனா்.,
33 கிலோ பிரிவில் யாஷ்குமாா், 35 கிலோவில் ரோஹித் போத்னா, 43 கிலோவில் சமீா் போரா, 46 கிலோவில் மெய்டி ஓய்னா, 58 கிலோ பிரிவில் முகமது யாசா் ஆகியோரும் வெற்றி பெற்றனா்.
