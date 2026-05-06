ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இந்திய அணியினா் அபாரம்

ஆசிய யு 15, 17 குத்துச்சண்டை சாம்பியன் போட்டியில் இந்திய அணியினா் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளனா்.
உஸ்பெகிஸ்தான் தலைநகா் தாஷ்கண்ட்டில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் யு 15 சிறுவா் பிரிவில் மெய்டி ஓய்னா 46 கிலோ பிரிவில் 5-0 என கஜகஸ்தானின் அப்துரஹ்மானை வீழ்த்தினாா். 49 கிலோ பிரிவில் பா்ஷாந்த் 5-0 என பக்தலக்த் அகமதை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.
58 கிலோ பிரிவில் முகமது யாசா் முதல் சுற்றில் கிா்ஜிஸ்தானின் அக்பா்ஸானை வீழ்த்தினாா். 54 கிலோ பிரிவில் நிவேஷ் பாலும் வென்றாா்.
66 கிலோ பிரிவில் ரன்வீா் வாக் ஓவருடன் வென்றாா். 61 கிலோ பிரிவில் லில்மனி சிங், 70 கிலோ பிரிவில் மெஹுல் ராணா ஆகியோா் தோற்றனா்.
யு 17 பிரிவில் நிவேஷ் பால், ரன்வீா் லக்ஷய் போகட் ஆகியோா் வென்றனா். பிரதாப், ஹன்ஜ்ரா ஜெய்தீப்தோல்வியைத் தழுவினா்.
தொடர்புடையது
ஆசிய குத்துச்சண்டை: விஸ்வநாத் சுரேஷ் சாம்பியன்
இந்திய வீராங்கனகைள் ப்ரீதி, பிரியா அருந்ததி, அபாரம்: இறுதிக்கு தகுதி!
ஆதித்யா அதிரடி வெற்றி: காலிறுதிக்கு தகுதி
விஸ்வநாத், சச்சின் அசத்தல் வெற்றி
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை