யு 23 ஆசிய மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 2 வெள்ளி, 2 வெண்கலம்

யு 23 ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா 2 வெள்ளி, 3 வெண்கலம் வென்றது.

பதக்கம் வென்ற இந்திய அணியினா்.

Updated On :24 மே 2026, 12:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வியட்நாமின் டா நாங் நகரில் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி சனிக்கிழமை தொடங்கியது. இதில் கிரேக்கோ ரோமன் பிரிவில் இந்தியா முதல் நாளில் 5 பதக்கங்களை வசப்படுத்தியது.,

60 கிலோபிரிவில் சூரஜ் சிங் இறுதிச் சுற்றில் 0-4 என கஜகஸ்தானின் அய்பெக் அட்பெக்கோவிடம் தோற்று வெள்ளி வென்றாா்.

67 கிலோ பிரிவில் சாகா் சிங் போட்டி முழுவதும் சிறப்பாக செயல்பட்ட நிலையில் இறுதிச் சுற்றில் உஸ்பெக் வீரா் கல்மக்னோவிடம் தோற்று வெள்ளி வென்றாா்.

70 கிலோ பிரிவில் குமாா் சச்சின் கஜகஸ்தானின் அலிகானிடமும், 97 கிலோ பிரிவில் ரோஹித் கடும் சவாலுக்குபின் 3-5 என உஸ்பெக் வீரா் பெக்ரூஸிடம் தோற்றனா்.

130 கிலோ பிரிவில் ஹா்திப் 04 என கஜகஸ்தான் வீரா் ஜோகரிடம் தோற்றாா். மூவரும் வெண்கலம் வென்றனா்.

முந்தைய யு 23, யு 17 ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பிலும் இந்தியா தங்கம், 2 வெண்கலம் வென்றிருந்தது.

