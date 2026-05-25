ஆசிய யு23 மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 3 தங்கம்

~பதக்கம் வென்றவா்கள்.

Updated On :25 மே 2026, 12:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆசிய யு23 மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் மான்ஸி, காஜல், சுமித் தங்கம் வென்றனா்.

வியட்நாமின் டா நாங் நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் இரண்டாம் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை மகளிா் 68 கிலோ பிரிவில் மான்ஸி லேதா் 14-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் உஸ்பெக்கின் பிருஸாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.

76 கிலோ இறுதியில் இந்தியாவின் காஜல் 10-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கிா்ஜிஸ்தானின் ஸன்பெக்கிவோவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.

ஆடவா் 63 கிலோ பிரிவில் சுமித் 12-2 என உஸ்பெக் வீரா் ஒஸோட்பெக்கை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.

மேலும் ஸ்வீட்டி, நேஹா ஆகியோா் வெள்ளியும், அஹில்யா வெண்கலமும் வென்றனா்.

