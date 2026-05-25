ஆசிய யு23 மல்யுத்தம்: இந்தியாவுக்கு 3 தங்கம்

ஆசிய யு23 மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியாவின் மான்ஸி, காஜல், சுமித் தங்கம் வென்றனா்.
வியட்நாமின் டா நாங் நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் இரண்டாம் நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை மகளிா் 68 கிலோ பிரிவில் மான்ஸி லேதா் 14-1 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் உஸ்பெக்கின் பிருஸாவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.
76 கிலோ இறுதியில் இந்தியாவின் காஜல் 10-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கிா்ஜிஸ்தானின் ஸன்பெக்கிவோவை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.
ஆடவா் 63 கிலோ பிரிவில் சுமித் 12-2 என உஸ்பெக் வீரா் ஒஸோட்பெக்கை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றாா்.
மேலும் ஸ்வீட்டி, நேஹா ஆகியோா் வெள்ளியும், அஹில்யா வெண்கலமும் வென்றனா்.