டி20 இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட்டுகள்: பிரேஸில் பௌலா் உலக சாதனை

சா்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தொடா்ந்து 9 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தி, பிரேஸிலை சோ்ந்த வேகப்பந்து வீச்சாளா் லாரா காா்டோசோ புதிய உலக சாதனை படைத்தாா்.
ஆடவா், மகளிா் என இரு டி20 கிரிக்கெட்டிலுமே இதுவே சாதனை எண்ணிக்கையாகும். லாரா 3 ஓவா்கள் வீசி 4 ரன்கள் கொடுத்து 9 விக்கெட்டுகள் எடுத்தாா்.
மகளிா் டி20 கிரிக்கெட்டில் பிரேஸிலும், தெற்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் நாடான லிசோதோவும் வியாழக்கிழமை மோதின. இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் பிரேஸில் 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 202 ரன்கள் சோ்க்க, லிசோதோ 6.2 ஓவா்களில் 13 ரன்களுக்கே 10 விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. பிரேஸில் 189 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் லிசோதோ சேஸிங்கின்போது 2-ஆவது ஓவரை வீசிய பிரேஸில் பௌலா் லாரா காா்டோசா, அதில் கடைசி 3 பந்துகளில் ‘ஹாட்ரிக்’ விக்கெட் எடுத்தாா்.
அடுத்து, 4-ஆவது ஓவரை வீசிய அவா், அந்த ஓவரிலும் முதல் இரு பந்துகளிலும், 4 மற்றும் 6-ஆவது பந்துகளிலும் விக்கெட்டுகள் சாய்த்தாா்.
அதன் பிறகு 6-ஆவது ஓவா் வீசியபோதும், 3 மற்றும் 5-ஆவது பந்துகளில் விக்கெட் வீழ்த்தினாா். இவ்வாறாக அவா் தொடா்ந்து 9 விக்கெட்டுகள் கைப்பற்றினாா். லிசோதோவின் கடைசி விக்கெட்டை, 7-ஆவது ஓவரில் மேரியேன் ஆா்தா் வீழ்த்தினாா்.
8/7
ஆடவா் டி20 கிரிக்கெட்டில், பூடானின் சோனம் யெஷே, 2025-இல் மியான்மருக்கு எதிராக 7 ரன்களே கொடுத்து 8 விக்கெட்டுகள் சாய்த்ததே சாதனையாக உள்ளது.
7/0
மகளிா் டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தோனேசியாவின் ரோமாலியா ரோமாலியா, 2024-இல் மங்கோலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ரன்களே கொடுக்காமல் 7 விக்கெட்டுகள் அடுத்தடுத்து வீழ்த்தியதே சாதனையாக இருந்தது.
