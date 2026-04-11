Dinamani
தூத்துக்குடியில் நாளை (ஏப். 12) ஒரே மேடையில் மு.க. ஸ்டாலின், ராகுல்!லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபியாக டேவிட்சன் தொடர்வார்- தேர்தல் ஆணையம்வைகை விரைவு ரயில் நாளை தாமதமாக புறப்படும்உ.பி.யின் இறுதி பட்டியலில் 13.39 கோடி வாக்காளர்கள்! 2 கோடி பேர் நீக்கம்சினிமாவை வாழ விடுங்கள்..! ஜன நாயகன் படக் கசிவினால் மனமுடைந்த பூஜா ஹெக்டேவிஜய் தொகுதிகளில் திமுகவுக்கு வாக்கு சேகரிக்கும் கமல்போர் நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடந்த முதல் இந்தியக் கப்பல்லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை பொறுப்பிலிருந்து விடுவிப்பு! ஆயுதப்படை இயக்குநராக சந்தீப் மிட்டல்!
/
கிரிக்கெட்

டி20 போட்டிகளில் புதிய சாதனை படைத்த ரவீந்திர ஜடேஜா!

இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரரான ரவீந்திர ஜடேஜா டி20 போட்டிகளில் புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார்.

News image

ரவீந்திர ஜடேஜா - படம் | ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 1:21 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடரில் குவஹாட்டியில் நேற்று (ஏப்ரல் 10) நடைபெற்ற போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகள் விளையாடின. இந்தப் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆர்சிபியை வீழ்த்தியது.

இந்தப் போட்டியில் ரவீந்திர ஜடேஜா ஒரு விக்கெட் மற்றும் 24* ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம், டி20 போட்டிகளில் 4000 ரன்கள் மற்றும் 200 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார். டி20 போட்டிகளில் 4000 ரன்கள் மற்றும் 200 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை ஹார்திக் பாண்டியா தன்வசம் வைத்துள்ளார். அந்த வரிசையில் இரண்டாவது வீரராக ஜடேஜா இணைந்துள்ளார்.

ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கையில், டி20 போட்டிகளில் 4000 ரன்கள் மற்றும் 200 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்திய 25-வது வீரராக ரவீந்திர ஜடேஜா மாறியுள்ளார்.

கடந்த சீசன் வரை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வந்த ரவீந்திர ஜடேஜா, டிரேடிங் முறையில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இணைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Former Indian team player Ravindra Jadeja has set a new record in T20 matches.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

23 மணி நேரங்கள் முன்பு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026