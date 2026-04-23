கிரிக்கெட்

ஆட்ட நாயகன் விருதை குஜராத் கல்வி அமைச்சருக்கு சமர்ப்பித்த ஜடேஜா..! காரணம் என்ன?

ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற ரவீந்திர ஜடேஜா பேசியிருப்பதாவது...

ரவிபா ஜடேஜா. - படம்: எக்ஸ் / ரவிபா4பிஜேபி

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 9:58 am

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா தனது ஆட்ட நாயகன் விருதை குஜராத் கல்வி அமைச்சருக்குச் சமர்ப்பித்தது இணையத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

நேற்றிரவு லக்னௌவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 159/6 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 18 ஓவர்களில் 119 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

இந்தப் போட்டியில் ரவீந்திர ஜடேஜா பேட்டிங்கில் 43 ரன்கள் குவித்தார். பந்துவீச்சில் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினார். இந்தச் சிறப்பான செயல்பாடுகளால் அவருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.

ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற ஜடேஜா, “ ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றது நன்றாக இருக்கிறது. இந்த விருதை குஜராத் கல்வி அமைச்சருக்குச் சமர்ப்பிக்கிறேன். ஏனெனில் நேற்று அவர் என்னிடம் நீங்கள் நன்றாக விளையாடுவீர்கள் எனக் கூறினார். நானும் அதேபோல் இன்று விளையாடினேன்” என்றார்.

குஜராத்தின் கல்வி அமைச்சராக அவரது மனைவி ரவிபா ஜடேஜா பொறுப்பில் இருக்கிறார். குஜராத் முதல்வர் பூபேந்திர படேல் கேபினட்டை மாற்றியமைக்கும்போது ரிவாபாவைதொடக்க, இடைநிலை கல்வி அமைச்சராக மாற்றினார்.

கடந்த 2022 குஜராத் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஜடேஜா தனது மனைவிக்காக பிரசாரம் செய்தார். ஜாம்நகர் வடக்கில் ரவிபா ஜடேஜா வென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Why Ravindra Jadeja dedicated his POTM award to Gujarat's Education Minister after RR beat LSG.

நினைத்தது நடந்தது..! ஆட்ட நாயகன் விருது வென்ற அறிமுக வீரர்!

இந்த சீசனின் சிறந்த பந்துவீச்சு..! ஜேமி ஓவர்டனுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது தராதது ஏன்?

டி20 போட்டிகளில் புதிய சாதனை படைத்த ரவீந்திர ஜடேஜா!

வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு பயம் துளியும் கிடையாது: ரவீந்திர ஜடேஜா

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |

வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth

22 ஏப்ரல் 2026
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி

22 ஏப்ரல் 2026