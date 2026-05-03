டி20 போட்டிகளில் இந்திய வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் நடைபெற்ற நேற்றைய ஆட்டத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் விளையாடின.
இந்தப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் மும்பை இந்தியன்ஸை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது. சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 48 பந்துகளில் 67 ரன்கள் எடுத்து கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
நேற்றையப் போட்டியில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் விளாசியதன் மூலம், டி20 போட்டிகளில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார்.
டி20 போட்டிகளில் 200 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 500 பவுண்டரிகள் விளாசி ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சாதனை படைத்துள்ளார். நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஆரம்பக் கட்ட போட்டிகளில் ரன்கள் குவிக்கத் தவறிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட், தொடர்ச்சியாக இரண்டு அரைசதங்கள் விளாசி ஃபார்முக்குத் திரும்பியுள்ளார்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 9 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 4 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6-வது இடத்தில் உள்ளது.
Indian player Ruturaj Gaikwad has set a new record in T20 matches.
