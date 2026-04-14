Dinamani
நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ. 3,500; கரும்பு டன் ஒன்றுக்கு ரூ. 4,500 வழங்கப்படும்: விஜய் வாக்குறுதி விவசாய தொழிலாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000 : விஜய்தவெக பிரசாரத்தில் மயங்கிய சூலூர் வேட்பாளர்! 7 பெண்கள் மயக்கம்!முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார் நிதீஷ் குமார்!பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு: மு.க. ஸ்டாலினால் பொறுக்க முடியவில்லை - இபிஎஸ்விஜய் பிரசாரம்! பெருமாநல்லூரில் தடுப்புகள் அமைத்து காவலர்கள் தீவிர பாதுகாப்பு!
/
கிரிக்கெட்

கொல்கத்தாவுக்கு எதிரான போட்டியில் ஃபார்முக்குத் திரும்புவாரா ருதுராஜ்?

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிரான இன்றையப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஃபார்முக்குத் திரும்புவாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

News image

சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - படம் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 12:34 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் இன்று (ஏப்ரல் 14) நடைபெறும் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் முதல் மூன்று போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், தில்லி கேபிடல்ஸுக்கு எதிரான கடந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றிக் கணக்கைத் தொடங்கிவிட்டபோதிலும், அந்த அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் ஃபார்ம் அணிக்கு கவலையளிப்பதாக உள்ளது.

இதுவரை விளையாடியுள்ள நான்கு போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 6 ரன்கள், 28 ரன்கள், 7 ரன்கள் மற்றும் 15 ரன்கள் முறையே எடுத்தார். தொடக்க ஆட்டக்காரராக களமிறங்கி ருதுராஜ் குறைந்த ரன்களில் ஆட்டமிழப்பதால், சிஎஸ்கேவால் பவர்பிளேவில் அதிக ரன்கள் குவிக்க முடியவில்லை.

முதல் நான்கு போட்டிகளிலும் பெரிய அளவில் ரன்கள் குவிக்கத் தவறிய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீது, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிரான போட்டியில் பெரிய எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. டாப் ஆர்டரில் ருதுராக் கெய்க்வாட் ரன்கள் குவிக்காமலேயே சிஎஸ்கே அணியால் 200 ரன்களை எளிதில் கடக்க முடிகிறது. அவரும் ஃபார்முக்குத் திரும்பினால், அணியின் பேட்டிங் மேலும் வலுவாகிவிடும்.

கொல்கத்தாவுக்கு எதிரான இன்றையப் போட்டியில் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஃபார்முக்குத் திரும்புவாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.

Summary

Expectations have arisen as to whether Chennai Super Kings captain Ruturaj Gaikwad will return to form in today's match against the Kolkata Knight Riders.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தொடர் தோல்விகளால் வீரர்கள் சோர்வடைந்துவிட்டனர்: சிஎஸ்கே பயிற்சியாளர்

காயம்பட்ட சிங்கங்கள்..! சிஎஸ்கே கேப்டனின் வாக்குறுதி!

ஜென்டில்மேன் தோனி..! ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பகிர்ந்த சுவாரசியம்!

தொடக்க வீரர்களில் மாற்றம்..! சிஎஸ்கே கேப்டன் அறிவிப்பு!

வீடியோக்கள்

தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 நிமிடங்கள் முன்பு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தமிழ்நாடு தேர்தலின் நவீன பிரசார வியூகம்! | News & Views | E-26 |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
கோவை, டெல்டா களநிலவரம் | Ravindran duraisamy interview | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு