கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் புதிய சாதனை!

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

சிஎஸ்கே கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - படம் | சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எக்ஸ்)

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரில் லக்னௌவில் நேற்று (மே 15) நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதின. இந்தப் போட்டியில் லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் சிஎஸ்கேவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 13 ரன்கள் எடுத்தார். இதன் மூலம், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் கேப்டனாக ஐபிஎல் தொடரில் 1000 ரன்களைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார். இதுவரை 83 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 2808 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். அதில் 22 அரைசதங்கள் மற்றும் இரண்டு சதங்கள் அடங்கும்.

நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 12 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ள சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 6 வெற்றிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 6-வது இடத்தில் உள்ளது. கடைசி இரண்டு மிக முக்கியமான லீக் போட்டிகளில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகளை எதிர்த்து சிஎஸ்கே விளையாடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Chennai Super Kings captain Ruturaj Gaikwad has set a new record in the IPL series.

டி20 போட்டிகளில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் புதிய சாதனை!

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அரைசதம்; குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு 159 ரன்கள் இலக்கு!

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மிகுந்த அழுத்தத்தில் இருக்கிறார்: அஸ்வின்

பேட்டிங்கில் முழுமையான சொதப்பல்; தலைமைப் பண்பிலும் தெளிவில்லாத ருதுராஜ் கெய்க்வாட்!

