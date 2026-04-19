கிரிக்கெட்

பேட்டிங்கில் முழுமையான சொதப்பல்; தலைமைப் பண்பிலும் தெளிவில்லாத ருதுராஜ் கெய்க்வாட்!

சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் குறித்து...

ருதுராஜ் கெய்க்வாட். - படம்: சிஎஸ்கே.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:42 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தனது மோசமான ஃபார்மில் இருந்து இன்னும் மீளாமல் இருக்கிறார். இந்த சீசனில் ஒரு போட்டியில்கூட 30 ரன்களைக் கூட அடிக்காமல் இருக்கிறார்.

சிஎஸ்கே அணி 6 போட்டிகளில் இரண்டில் மட்டுமே வென்று, நான்கில் தோல்வியுற்று, 4 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் 7ஆவது இடத்தில் இருக்கிறது.

இந்த சீசனில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மொத்தமாக 6 போட்டிகளில் 73 பந்துகளில் 82 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். 112.33 ஸ்டிரைக் ரேட்டில் விளையாடியுள்ள ருதுராஜ், 13.67 சராசரியுடன் இருக்கிறார்.

சிஎஸ்கே அணிக்கு கேப்டனாக இருக்கும் ருதுராஜ் 25 போட்டிகளில் 10ல் வெற்றியும் 15ல் தோல்வியும் பெற்றுள்ளார். மிகவும் மோசமான ஃபார்மில் இருக்கும் ருதுராஜ் கேப்டன்சியிலும் சொதப்பி வருகிறார்.

நேற்றைய போட்டியில் அகீல் ஹொசைன்னுக்கு பதிலாக மேத்திவ் ஷார்ட் களமிறக்கப்பட்டார். 2 ஓவர்கள் நன்றாக வீசிய அவருக்கு, 3ஆவது ஓவர் கொடுத்து அதிக ரன்களை கொடுத்தார்.

மேத்திவ் ஷார்ட் பேட்டிங்கில் 30 பந்துகளில் 34 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 3 பவுண்டரிகள் மட்டுமே எடுத்திருந்தார். ஒரு சிக்ஸர் கூட அடிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பேட்டிங் வரிசையில் தெளிவில்லாமல் முடிவெடுக்கும் ருதுராஜை ரசிகர்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள். குர்ஜப்நீத் பேட்டிங் விளையாடும் தகுதியிருந்தும் அவரை வெளியேற்றினார்.

Summary

A Complete Flop with the Bat; Ruturaj Gaikwad Lacks Clarity in Leadership as Well in this season, ipl 2026

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டிற்கு ரூ.12 லட்சம் அபராதம்!

காயம்பட்ட சிங்கங்கள்..! சிஎஸ்கே கேப்டனின் வாக்குறுதி!

ஜென்டில்மேன் தோனி..! ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பகிர்ந்த சுவாரசியம்!

தொடக்க வீரர்களில் மாற்றம்..! சிஎஸ்கே கேப்டன் அறிவிப்பு!

