சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் ருதுராஜ்! யார் முதலிடம்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இணைந்துள்ளார்.
நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஃபார்முக்கு திரும்ப முடியாமல் தவித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், நேற்று குஜராஜ் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 60 பந்துகளில் 74 ரன்கள் எடுத்து, இந்த சீசனின் முதல் அரை சதத்தைப் பதிவு செய்தார். இருப்பினும், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் குஜராத் அணி வெற்றி பெற்றது.
இந்த போட்டியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 4 சிக்ஸர்கள் அடித்ததன் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக 100 சிக்ஸர்களுக்கு மேல் அடித்த 4-வது வீரர் என்ற சாதனையைப் படைத்தார்.
சென்னை அணிக்காக அதிக சிக்ஸர்கள் அடித்தவர்கள்
மகேந்திர சிங் தோனி - 234
சுரேஷ் ரெய்னா - 180
ஷிவம் துபே - 106
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் - 101
கடந்த 2020 முதல் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடி வரும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட், 2021 சீசனில் 635 ரன்களும், 2023 சீசனில் 590 ரன்களும், 2024 சீசனில் 583 ரன்களும் குவித்துள்ளார்.
2025 ஆம் ஆண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், 5 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி, காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்து விலகினார்.
தற்போது மீண்டும் சென்னை அணியின் கேப்டனாக களமிறங்கியுள்ள ருதுராஜ், 8 போட்டிகளில் 178 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். மோசமான ஸ்ட்ரைக் ரேட்டை (121.09) பதிவு செய்துள்ளார்.
Summary
Ruturaj Features on the List of Players with the Most Sixes for CSK! Who Holds the Top Spot?
