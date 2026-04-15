லீட்ஸிடம் வீழ்ந்தது மான்செஸ்டா் யுனைடெட்

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், லீட்ஸ் யுனைடெட் எஃப்சி 2-1 கோல் கணக்கில் மான்செஸ்டா் யுனைெட் எஃப்சியை செவ்வாய்க்கிழமை வென்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் லீட்ஸ் அணியின் நோவா ஒகாஃபாா் 5-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்கினாா். தொடா்ந்து அவரே 29-ஆவது நிமிஷத்தில் லீட்ஸ் கோல் கணக்கை 2-ஆக அதிகரித்தாா்.
இவ்வாறாக முதல் பாதியை அந்த அணி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது. 2-ஆவது பாதியில் லீட்ஸ் வீரா் கால்வொ்ட் லெவினின் தலைமுடியைப் பிடித்து இழுத்த மான்செஸ்டா் யுனைடெட் வீரா் லிசாண்ட்ரோ மாா்டினெஸ், ‘ரெட் காா்டு’ காட்டி வெளியேற்றப்பட்டாா்.
இதனால், 2-ஆவது பாதியின் எஞ்சியை நேரத்தை 10 பேருடன் விளையாடும் நிலைக்கு மான்செஸ்டா் யுனைடெட் தள்ளப்பட்டது. தொடா்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தில், அந்த அணிக்காக கேஸ்மிரோ 69-ஆவது நிமிஷத்தில் ஆறுதல் கோல் அடித்தாா்.
எஞ்சிய நேரத்தில் அந்த அணிக்கு மேலும் கோல் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் பாா்த்துக் கொண்ட லீட்ஸ், முடிவில் 2-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. புள்ளிகள் பட்டியலில் மான்செஸ்டா் யுனைடெட் 3-ஆம் இடத்திலும், லீட்ஸ் 15-ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.
லா லிகா: இதனிடையே, ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில் லெவான்டே 1-0 கோல் கணக்கில் கெடாஃபியை செவ்வாய்க்கிழமை சாய்த்தது.
அந்த அணிக்காக காா்லோஸ் எஸ்பி 83-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தாா். புள்ளிகள் பட்டியலில் கெடாஃபி 8-ஆம் இடத்திலும், லெவான்டே 19-ஆம் இடத்திலும் உள்ளன.
