ஸ்பெயினில் நடைபெறும் பாா்சிலோனா ஓபன் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், ஸ்பெயினின் காா்லோஸ் அல்கராஸ், இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறினா்.
ஒற்றையா் பிரிவு முதல் சுற்றில், உலகின் 2-ஆம் நிலை வீரரும், 7 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் சாம்பியனுமான அல்கராஸ் 6-4, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், ஃபின்லாந்தின் ஓட்டோ விா்டானெனை வீழ்த்தினாா்.
போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் லொரென்ஸோ முசெத்தி 7-5, 6-2 என்ற வகையில், ஸ்பெயினின் மாா்ட்டின் லேண்டாலுஸை வெளியேற்றினாா். 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அலெக்ஸ் டி மினாா் 7-6 (9/7), 6-4 என்ற செட்களில் ஆஸ்திரியாவின் செபாஸ்டியன் ஆஃப்னரை வென்றாா்.
இத்தாலியின் லொரென்ஸோ சொனிகோ 6-2, 2-6, 6-4 என்ற கணக்கில், ஸ்பெயினின் பாப்லோ மாா்டினெஸை தோற்கடித்தாா். போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருந்த ரஷியாவின் காரென் கச்சனோவ் 3-6, 4-6 என்ற நோ் செட்களில், ஆா்ஜென்டீனாவின் கமிலோ யூகோவிடம் தோல்வியுற்றாா்.
செக் குடியரசின் தாமஸ் மசாக் 2-6, 6-4, 6-1 என்ற செட்களில், ஆா்ஜென்டீனாவின் செபாஸ்டியன் பேஸை வீழ்த்தினாா்.
ஸ்டட்காா்ட் ஓபன்: ஜொ்மனியில் நடைபெறும் ஸ்டட்காா்ட் ஓபன் மகளிா் டென்னிஸ் போட்டியில், செக் குடியரசின் கரோலின் முசோவா, ரஷியாவின் எகாடெரினா அலெக்ஸாண்ட்ரோவா ஆகியோா் 2-ஆவது சுற்றுக்குத் தகுதிபெற்றனா்.
500 தரவரிசை புள்ளிகள் கொண்ட இந்தப் போட்டியின் மகளிா் ஒற்றையா் முதல் சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் முசோவா 6-2, 6-4 என ரஷியாவின் அலெக்ஸாண்ட்ரா சாஸ்னோவிச்சை சாய்த்தாா்.
8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் அலெக்ஸாண்ட்ரோவா 6-2, 6-2 என்ற நோ் செட்களில் மிக எளிதாக, செக் குடியரசின் கேப்ரியேலா நட்சனை வெளியேற்றினாா்.
பெல்ஜியத்தின் எலிஸ் மொ்டன்ஸ் 6-3, 6-4 என, ஜொ்மனியின் எல்லா சிடெலை சாய்க்க, ரஷியாவின் லுட்மிலா சாம்சோனோவா 6-0, 6-4 என்ற வகையில் குரோஷியாவின் ஆன்டோனியா ருஸிச்சை வென்றாா்.
வீடியோக்கள்
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை