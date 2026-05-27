Dinamani
பிரதமா் மோடியுடன் விஜய் இன்று சந்திப்பு உலகளாவிய பங்குச்சந்தை மதிப்பு: இந்தியாவை முந்தி தைவான் 5-ஆவது இடம்! கரப்பான்பூச்சி ஜனதாவை அரசியல் கட்சியாக பதிய தோ்தல் ஆணையத்திடம் விண்ணப்பம்கா்நாடக முதல்வா் சித்தராமையா பதவி விலக முடிவு? இறப்பு சான்றிதழ்களைப் பிழையின்றி வழங்க தணிக்கைக் குழு: அரசாணை வெளியீடு மாணவா்கள் பள்ளிக்கு இருசக்கர மோட்டாா் வாகனம் ஓட்டி வந்தால் பறிமுதல் செய்யப்படும்: கல்வித் துறை எச்சரிக்கை பசு வதைக்கு முழுத் தடை: அவசர வழக்காக விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு திருவாரூர் புறவழிச்சாலை, மேம்பாலம் அமைக்க ரூ.1,427 கோடிக்கு ஒப்புதல்: மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தகவல்
/
செய்திகள்

2-ஆவது சுற்றில் சிந்து, சாத்விக்/சிராக் இணை

சிங்கப்பூா் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி தங்கள் பிரிவில் 2-ஆவது சுற்றுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறினா்.

News image
Updated On :27 மே 2026, 5:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிங்கப்பூா் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி தங்கள் பிரிவில் 2-ஆவது சுற்றுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறினா்.

முதல் சுற்றில் மகளிா் ஒற்றையரில், பி.வி.சிந்து 21-17, 21-18 என்ற செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தோனேசியாவின் புத்ரி குசும வா்தனியை 44 நிமிஷங்களில் வீழ்த்தி அசத்தினாா்.

ஆடவா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சாத்விக்/சிராக் இணை 26-28, 21-15, 21-13 என்ற கேம்களில், மலேசியாவின் சென் ஸி யி/பிரெஸ்லி ஸ்மித் கூட்டணியை 1 மணிநேரம், 15 நிமிஷங்களில் வென்றது.

எனினும் இதர இந்தியா்கள் தங்கள் பிரிவில் தோல்வியுற்றனா். மகளிா் ஒற்றையரில் உன்னதி ஹூடா 14-21, 10-21 என்ற வகையில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் டொமொகா மியாஸாகியிடம் தோல்வியுற்றாா். ஆடவா் ஒற்றையரில், ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-11, 14-21, 12-21 என, கனடாவின் விக்டா் லாயிடம் போராடித் தோற்றாா்.

மகளிா் இரட்டையரில், அஷ்வினி பாட்/ஷிகா கௌதம் இணை 16-21, 11-21 என்ற கேம்களில், சீன தைபேவின் சாங் சிங் ஹுய்/யாங் சிங் டுன் கூட்டணியிடம் வெற்றியை இழந்தது. கவிபிரியா செல்வம்/சிம்ரன் சிங்கி ஜோடி 21-18, 13-21, 5-21 என்ற கணக்கில், ஸ்பெயினின் பௌலா லோபஸ்/லூசியா ரோட்ரிகெஸ் இணையிடம் போராடி வீழ்ந்தது.

ஆடவா் இரட்டையரில், ஹரிஹரன் அம்சகருணன்/எம்.ஆா்.அா்ஜுன் கூட்டணி 15-21, 13-21 என்ற கேம்களில், 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் டகுரோ ஹோகி/யுகோ கோபயாஷி இணையிடம் தோல்வியுற்றது.

கலப்பு இரட்டையரில், ரோஹன் கபூா்/ருத்விகா ஷிவானி ஜோடி 18-21, 20-22 என்ற கேம்களில், சீன தைபேவின் யாங் போ ஹுசவான்/ஹு லிங் ஃபாங் கூட்டணியிடம் வீழ்ந்தது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

முதல் சுற்றில் வென்ற ஜோகோவிச், ரைபகினா!

முதல் சுற்றில் வென்ற ஜோகோவிச், ரைபகினா!

தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன்: சாத்விக்/சிராக் இணை வெற்றி

தாய்லாந்து ஓபன் பாட்மின்டன்: சாத்விக்/சிராக் இணை வெற்றி

சின்னர், மெத்வதெவ் முன்னேற்றம்

சின்னர், மெத்வதெவ் முன்னேற்றம்

காலிறுதியில் மோதும் கௌஃப் - ஆண்ட்ரீவா!

காலிறுதியில் மோதும் கௌஃப் - ஆண்ட்ரீவா!

விடியோக்கள்

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

சன்ரைசர்ஸ் vs ராஜஸ்தான்: எலிமினேட்டரில் களம் யாருக்குச் சாதகம்? | SRH vs RR | Klaasen |

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

தொண்டர்களுக்கு திருமா வைத்த வேண்டுகோள்! | VCK | DMK | TVK

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

5 ஆவது முறையாக உயர்ந்த Petrol விலை! புலம்பும் மக்கள்! | Oil | People's View | Petrol Price Hike

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK

”6 மாதங்கள் விமர்சிக்க மாட்டேன் என்றார்கள்!”: செங்கோட்டையன் பேட்டி | TVK | DMK