2-ஆவது சுற்றில் சிந்து, சாத்விக்/சிராக் இணை

சிங்கப்பூா் ஓபன் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி தங்கள் பிரிவில் 2-ஆவது சுற்றுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை முன்னேறினா்.
முதல் சுற்றில் மகளிா் ஒற்றையரில், பி.வி.சிந்து 21-17, 21-18 என்ற செட்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருந்த இந்தோனேசியாவின் புத்ரி குசும வா்தனியை 44 நிமிஷங்களில் வீழ்த்தி அசத்தினாா்.
ஆடவா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சாத்விக்/சிராக் இணை 26-28, 21-15, 21-13 என்ற கேம்களில், மலேசியாவின் சென் ஸி யி/பிரெஸ்லி ஸ்மித் கூட்டணியை 1 மணிநேரம், 15 நிமிஷங்களில் வென்றது.
எனினும் இதர இந்தியா்கள் தங்கள் பிரிவில் தோல்வியுற்றனா். மகளிா் ஒற்றையரில் உன்னதி ஹூடா 14-21, 10-21 என்ற வகையில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் டொமொகா மியாஸாகியிடம் தோல்வியுற்றாா். ஆடவா் ஒற்றையரில், ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-11, 14-21, 12-21 என, கனடாவின் விக்டா் லாயிடம் போராடித் தோற்றாா்.
மகளிா் இரட்டையரில், அஷ்வினி பாட்/ஷிகா கௌதம் இணை 16-21, 11-21 என்ற கேம்களில், சீன தைபேவின் சாங் சிங் ஹுய்/யாங் சிங் டுன் கூட்டணியிடம் வெற்றியை இழந்தது. கவிபிரியா செல்வம்/சிம்ரன் சிங்கி ஜோடி 21-18, 13-21, 5-21 என்ற கணக்கில், ஸ்பெயினின் பௌலா லோபஸ்/லூசியா ரோட்ரிகெஸ் இணையிடம் போராடி வீழ்ந்தது.
ஆடவா் இரட்டையரில், ஹரிஹரன் அம்சகருணன்/எம்.ஆா்.அா்ஜுன் கூட்டணி 15-21, 13-21 என்ற கேம்களில், 7-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஜப்பானின் டகுரோ ஹோகி/யுகோ கோபயாஷி இணையிடம் தோல்வியுற்றது.
கலப்பு இரட்டையரில், ரோஹன் கபூா்/ருத்விகா ஷிவானி ஜோடி 18-21, 20-22 என்ற கேம்களில், சீன தைபேவின் யாங் போ ஹுசவான்/ஹு லிங் ஃபாங் கூட்டணியிடம் வீழ்ந்தது.
