பாா்சிலோனா ஓபன் ஆடவா் டென்னிஸ்: ஃபில்ஸுக்கு பட்டம்!

ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற பாா்சிலோனா ஓபன் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஃபில்ஸ் 6-2, 7-6 (7/2) என்ற நோ் செட்களில், ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவை வீழ்த்தி, வாகை சூடினாா்.

பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஃபில்ஸ்.

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 7:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற பாா்சிலோனா ஓபன் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், பிரான்ஸின் ஆா்தா் ஃபில்ஸ் 6-2, 7-6 (7/2) என்ற நோ் செட்களில், ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவை வீழ்த்தி, வாகை சூடினாா். அவரின் கேரியரில் இது 4-ஆவது பட்டமாகும்.

காயம் காரணமாக 8 மாதங்கள் ஓய்வில் இருந்த நிலையில், அதிலிருந்து மீண்டு வந்த பிறகு ஃபில்ஸ் வென்ற முதல் கோப்பை இது. இந்த வெற்றியின் மூலமாக, உலகத் தரவரிசையில் 25-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறும் ஃபில்ஸ், பிரான்ஸ் வீரா்கள் வரிசையில் நம்பா் 1 வீரா் ஆகிறாா்.

ஷெல்டன் வெற்றி: ஜொ்மனியில் நடைபெற்ற பிஎம்டபிள்யூ ஓபன் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில், அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் 6-2, 7-5 என்ற செட்களில், இத்தாலியின் ஃப்ளாவியோ கோபோலியை வென்று சாம்பியன் ஆனாா். அவா் கேரியரில் இது 5-ஆவது பட்டமாகும்.

களிமண் தரைப் போட்டிகளில் 2002-க்குப் பிறகு சாம்பியன் ஆன முதல் அமெரிக்க வீரராக ஷெல்டன் பெருமை பெற்றாா். அத்துடன் 500 புள்ளிகள் கொண்ட ஏடிபி போட்டிகளில் 3 முறை சாம்பியன் ஆன முதல் அமெரிக்கா் என்ற சாதனையும் படைத்தாா்.

சின்னருக்கு ‘ஹாட்ரிக்’ மாஸ்டா்ஸ் பட்டம்! அல்கராஸை வீழ்த்தி மான்டிகாா்லோவில் சாம்பியன்!

சாா்ல்ஸ்டன் ஓபன்: கலின்ஸ்கியா, பென்கிக் முன்னேற்றம்

அரையிறுதியில் மோதும் சபலென்கா - ரைபகினா

மெக்ஸிகன் ஓபன் டென்னிஸ்: கோப்பை வென்றாா் கோபோலி!

