மெக்ஸிகன் ஓபன் ஆடவா் டென்னிஸ் போட்டியில் இத்தாலியின் ஃப்ளாவியா கோபோலி ஞாயிற்றுக்கிழமை வாகை சூடினாா்.
ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருந்த அவா் 7-6 (7/4), 6-4 என்ற நோ் செட்களில், 8-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் ஃபிரான்சஸ் டியாஃபோவை வீழ்த்தினாா். இப்போட்டியில் கடந்த 10 ஆண்டுகளில் சாம்பியனான இளம் வீரராக (23) அவா் சாதனை படைத்தாா்.
ஹாா்டு கோா்ட் போட்டிகளில் தனது முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கும் கோபோலி, ஒட்டுமொத்தமாக 3-ஆவது ஏடிபி டூா் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியிருக்கிறாா். அத்துடன், உலகத் தரவரிசையில் முதல்முறையாக அவா் 15-ஆம் இடத்துக்கு முன்னேற்றம் காண்கிறாா்.
டியாஃபோவை இத்துடன் 3-ஆவது முறையாக சந்தித்த கோபோலி, முதல் வெற்றியை தற்போது பதிவு செய்திருக்கிறாா்.
இரட்டையா்: இப்போட்டியின் இரட்டையா் பிரிவு இறுதிச்சுற்றில், பிரேஸிலின் மாா்செலோ மெலோ/ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் ஜோடி 6-3, 6-4 என்ற நோ் செட்களில், அமெரிக்காவின் ராபா்ட் கேலோவே/ஆஸ்திரியாவின் அலெக்ஸாண்டா் எா்லா் இணையை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.
