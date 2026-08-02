அங்குஷ் பங்கால் அசத்தல்.. குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 7-ஆவது தங்கம்!

கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த்தில் அங்குஷ் பங்காலின் அசத்தலான ஆட்டத்தால் குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவுக்கு 7 தங்கப்பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
23-வது காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டி ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில் நடந்து வருகிறது. இந்தியாவைச் சேர்ந்த வீரர்கள் தடகளம், குத்துச்சண்டை, ஜூடோ என அசத்தி வருகின்றனர்.
இந்தியாவைச் சேர்ந்த வீரர், வீராங்கனைகள் குத்துச் சண்டை போட்டியில் 10 பிரிவுகளில் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியிருந்தனர். இந்த நிலையில், 75 கிலோ எடைப் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவின் எம்மா-சூ கிரீன்ட்ரீயை லவ்லினா போர்கோஹைன் எதிர்கொண்டார்.
டோக்கியோ ஒலிம்பிக் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற லவ்லினா, எம்மா-சூவிடம் 0-5 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்தார். இதனால், வெள்ளிப் பதக்கத்தை பெற்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து 80 கிலோ எடைப் பிரிவில், இங்கிலாந்தின் டிமேஜி ஷிட்டுவை இந்திய வீரர் அங்குஷ் பங்கால் எதிர்கொண்டார். டிமேஜி ஷிட்டுவை 4-1 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் அபாரமாக வீழ்த்தி அங்குஷ் பங்கால், தங்கப்பதக்கத்தைத் தனதாக்கினார்.
90 கிலோ எடைப் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் நரேந்தர் பெர்வால், இங்கிலாந்தின் டமர் தாமஸிடம் 0-5 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்து வெள்ளிப் பதக்கத்தை பெற்றார்.
இதன்மூலம், குத்துச்சண்டைப் போட்டிகளில் சச்சின், அங்குஷ், சாக்ஷி, ப்ரீத்தி, ஜாஸ்மின், பிரியா, லவ்லினா என மொத்தமாக 7 தங்கப்பதக்கங்களை இந்தியா வென்றுள்ளது. மேலும், மொத்தமாக 39 பதக்கங்களை வென்று 4-ஆவது இடத்தில் தொடர்கிறது.
Summary
India's Ankush Panghal produced one of the biggest comebacks of the Commonwealth Games 2026 boxing competition, recovering from a 5-0 deficit after the opening round to defeat England's Dimeji Shittu and win the men's 80kg gold medal on Saturday.
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