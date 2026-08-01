காமன்வெல்த்: தங்க வேட்டையில் இந்தியா! மகளிர் குத்துச்சண்டையில் 5-வது தங்கம்!

காமன்வெல்த் மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இந்தியாவுக்கு மேலும் ஒரு தங்கப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
காமன்வெல்த் போட்டியில் இந்தியா இன்று தங்க வேட்டையில் இறங்கியுள்ளது. ஒரே நாளில் 6 தங்கப் பதக்கங்களை இந்தியா வென்றுள்ள நிலையில், அதில் 5 தங்கப் பதக்கங்களை மகளிர் குத்துச்சண்டையில் மட்டும் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்று நடைபெற்ற மகளிர் குத்துச்சண்டைப் போட்டிகளில் வெவ்வேறு கிலோ பிரிவில் சாக்ஷி சௌத்ரி(51 கிலோ), ப்ரீத்தி பவார் (54 கிலோ), ஜாஸ்மின்(57 கிலோ) எடைப்பிரிவில் தங்கம் வென்று அசத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இரவு நடைபெற்ற மகளிர் குத்துச்சண்டை 70 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் அருந்ததி சௌத்ரி இங்கிலாந்தின் சாண்டெல் ரீட்டை எதிர்கொண்டார்.
தனது அபார ஆட்டத்தின் மூலம், ஒவ்வொரு சுற்றிலும் ஆதிக்கம் செலுத்திய அருந்ததி 5-0 என்ற கணக்கில் தங்கம் வென்று அசத்தினார்.
இதன்மூலம், மொத்தமாக 11 வது தங்கப் பதக்கத்தை இந்தியா வென்றது.
இத்துடன் காமன்வெல்த்தில் தங்கம் 11, வெள்ளி 15, வெண்கலம் 8 வென்று மொத்தம் 34 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் 4வது இடத்திற்கு இந்தியா முன்னேறியுள்ளது.
Summary
Commonwealth: India on a gold hunt! 5th gold in women's boxing!
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