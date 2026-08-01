காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டையில் இரட்டைத் தங்கம்..! ப்ரீத்தி, ஜாஸ்மின் அசத்தல்!

கிளாஸ்கோ காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டை இறுதிப் போட்டியில் வென்ற இரண்டு வீராங்கனைகள் இரட்டைத் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்கள்.
இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 7 தங்கப் பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. பதக்க எண்ணிகை 25ஆக உயர்ந்துள்ளன. இதில் 7 தங்கம், 12 வெள்ளி, 6 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும்.
ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ நகரில், 23-ஆவது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் ஜூலை 23 முதல் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் இந்தியாவிலிருந்து 78 வீரர்கள், 48 வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளார்கள்.
இதில், குத்துச் சண்டையில் மட்டுமே 10 இந்தியர்கள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி இருந்தார்கள். இந்த நிலையில், ப்ரீத்தி பவார் 54 கிலோ எடைப் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் வென்று தங்கம் வென்றுள்ளார்
மற்றுமொரு இந்திய வீராங்கனை ஜாஸ்மின் லம்போரியா 57 கிலோ எடைப் பிரிவில் இறுதிப் போட்டியில் வென்று தங்கம் வென்றுள்ளார். இதனால், இந்திய அணி 25 பதக்கங்களுடன் தரவரிசையில் இந்தியா முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.
#BreakingNews | Boxer Jaismine Lamboria wins #Gold for India in Women's 57 Kg at the Commonwealth Gamesð¥#Glasgow2026 #CommonwealthGames #CWG2026 #JaismineLamboria pic.twitter.com/FlVFcQhIEJ— DD News (@DDNewslive) August 1, 2026
Summary
Commonwealth: Double gold in boxing! Preeti Pawar and Jaismine Lamboria won the championship
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