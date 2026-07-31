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குத்துச்சண்டை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய ப்ரீத்தி பவார்..! தங்கம் வெல்வாரா?

காமன்வெல்த் குத்துச்சண்டை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய இந்திய வீராங்கனை ப்ரீத்தி பவார் குறித்து...

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அரையிறுதிப் போட்டியில் வென்ற ப்ரீத்தி பவார். - RaviChoudhary

Updated On :31 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

காமன்வெல்த் மகளிர் குத்துச்சண்டையில் 54 கிலோ எடைப் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை ப்ரீத்தி பவார் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

இந்தியா இதுவரை இந்த காமன்வெல்த் தொடரில் 17 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. இதில் 3 தங்கம், 10 வெள்ளி, 4 வெண்கல பதக்கங்கள் வென்றுள்ளன.

இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை ப்ரீத்தி பவார் 54 கிலோ எடைப் பிரிவில் அரையிறுதியில் ஜிம்பாப்வேயின் கேத்தரின் ம்வாபே உடன் மோதினார்.

இந்தப் போட்டியில் ஐந்து நடுவர்களின் மதிப்பெண்களும் ப்ரீத்தி பவாருக்கு ஆதரவாகவே வழங்கியதால், 5-0 என்ற அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து, இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

இறுதிப் போட்டியில் ஆக.1ஆம் தேதி மதியம் 3.30 மணிக்கு கனடாவின் ஸ்கார்லெட் டெல்காடோ உடன் மோதவிருக்கிறார். இது குறித்து ப்ரீத்தி கூறியிருப்பதாவது:

நான் தயாராகியிருந்தது போலவே செய்து முடித்ததுக்கு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நாளை நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் எனது சிறந்த செயல்பாட்டை வழங்கி தங்கம் வெல்ல முயற்சிப்பேன். எதிராளியைக் குறைவாக மதிப்பிட மாட்டேன் என்றார்

Summary

CWG Boxing: Preeti Pawar through to finals with dominating win

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