4 வயது குழந்தைக்குத் தாய், பிஎச்டி ஆய்வு... காமன்வெல்த் வட்டு எறிதலில் வெண்கலம் வென்ற சீமா!

காமன்வெல்த் வட்டு எறிதல் மகளிர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை சீமா காளிராம்னா வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.
இந்தப் பதக்கத்துடன் இந்தியாவுக்கு 17 பதக்கங்கள் இந்த காமன்வெல்த் தொடரில் கிடைத்துள்ளன. அதில் 3 தங்கம், 10 வெள்ளி, 4 வெண்கல பதக்கங்கள் இருக்கின்றன.
வட்டு எறிதலில் இந்திய வீராங்கனை சீமா காளிராம்னா 58.65 மீட்டர் தூரத்துக்கு வட்டு எறிந்து அசத்தினார். இதன்மூலம் மூன்றாம் இடம் பிடித்து வெண்கலம் வென்றார்.
இந்தப் பிரிவில் ஜமைக்காவின் சமந்தா ஹால் 61.66 மீட்டருக்கு வட்டு எறிந்து தங்கம் வெல்ல, கனடாவின் ஜூலியா டுன்க்ஸ் 60.67 மீட்டருக்கு வட்டு எறிந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் சீமா தொடக்கத்தில் பௌல்களாகச் செய்து, கடைசி வாய்ப்பில் அசத்தலாக வட்டு எறிந்தார். மற்றுமொரு இந்திய வீராங்கனை நிதி ராணி நான்காம் இடம் பிடித்தார்.
இந்திய வீராங்கனை சீமா காளிராம்னா (27 வயது) ஹரியாணாவைச் சேர்ந்தவர். இவருக்கு 4 வயதில் குழந்தை இருக்கிறது. இவர் சிபிஎல்யூ (சௌதரி பன்சி லால் பல்கலைக்கழகம்) உடற்கல்வி பிரிவில் பிஎச்டி ஆய்வு செய்து வருகிறார்.
சீமா கடந்த 2025 தேசிய போட்டியில் தங்கம் வென்றிருந்தார். பலரும் இவருக்கு வாழ்த்துகளைக் கூறி வருகிறார்கள்.
Result Update ð¨: Athletics, Women's Discus Throw— SAI Media (@Media_SAI) July 30, 2026
Seema adds another medal to India's athletics campaign at the Commonwealth Games!
The NCOE Patiala athlete claimed Bronze with a best throw of 58.65m, delivering another strong performance for Indiað®ð³#Cheer4Bharat #CWG2026â¦ pic.twitter.com/5iYSTYMXhT
காமன்வெல்த் பளுதூக்குதல்: ஒரு கிலோ வித்தியாசத்தில் தங்கப் பதக்கத்தை இழந்த லவ்ப்ரீத் சிங்..! ஸ்நாட்ச் பிரிவில் உலக சாதனை!
Summary
Commonwealth Games 2026: Seema Kaliramna, PhD aspirant and mother of a four-year-old, wins discus throw bronze medal
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