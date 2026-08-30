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லா லிகா கால்பந்து: செவில்லாவை சாய்த்தது அட்லெடிகோ மாட்ரிட்

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3-1 கோல் கணக்கில் செவில்லாவை வீழ்த்தியது.

Published On :31 ஆகஸ்ட் 2026, 12:41 am IST

ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3-1 கோல் கணக்கில் செவில்லாவை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தியது.

விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் அலெக்ஸ் பேனா அட்லெடிகோவின் கோல் (4’) கணக்கைத் தொடங்க, அடிமோலா லூக்மேன் அதை 2-ஆக (26’) அதிகரித்தாா்.

தொடா்ந்து அலெக்ஸ் பேனா மீண்டும் ஒரு கோல் (33’) அடிக்க, முதல் பாதியிலேயே அட்லெடிகோ 3-0 என முன்னிலை கண்டது. 2-ஆவது பாதியில் செவில்லாவுக்காக மிகேல் சியரா ஆறுதல் கோல் (66’) அடித்தாா்.

முடிவில் அட்லெடிகோ மாட்ரிட் 3-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலமாக அந்த அணி, புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு வந்தது.

இதர ஆட்டங்களில், ரியல் சோசிடட் - எஸ்பான்யோலையும் (2-1), லெவான்டே - பெட்டிஸையும் (5-2) வீழ்த்தியது.

பிரீமியா் லீக்: இதனிடையே, இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், செல்ஸி - பிரைட்டனை வீழ்த்த (4-3), லீட்ஸ் - பிரென்ட்ஃபோா்டு மோதல் டிரா (1-1) ஆனது.

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