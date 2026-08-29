பாா்சிலோனாவுக்கு 2-ஆவது வெற்றி
ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், பாா்சிலோனா எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் அத்லெடிக் கிளப்பை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.
SWAMINATHAN
ஸ்பெயினில் நடைபெறும் லா லிகா கால்பந்து போட்டியில், பாா்சிலோனா எஃப்சி 2-0 கோல் கணக்கில் அத்லெடிக் கிளப்பை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.
இந்த ஆட்டத்தில் பாா்சிலோனாவின் கோல் கணக்கை ரஃபினா 37-ஆவது நிமிஷத்தில் தொடங்கினாா். இந்த முன்னிலையுடன் முதல் பாதியை அந்த அணி நிறைவு செய்தது.
2-ஆவது பாதியிலும் பாா்சிலோனாவே ஆதிக்கம் செலுத்த, 82-ஆவது நிமிஷத்தில் ஃபொ்மின் லோபஸ் அடித்த கோலால் அந்த அணி 2-0 என முன்னிலையை அதிகரித்தது.
எஞ்சிய நேரத்திலும் அத்லெடிக் கிளப்புக்கு கோல் வாய்ப்பு வழங்காத பாா்சிலோனா, முடிவில் 2-0 கோல் கணக்கில் வெற்றி கண்டது. போட்டியில் இத்துடன் தொடா்ந்து 2-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து பாா்சிலோனா முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
2 ஆட்டங்களில் தோல்வியுடன் அத்லெடிக் கிளப் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. இதனிடையே மற்றொரு ஆட்டத்தில், ஒசாசுனா 2-1 கோல் கணக்கில் செல்டா விகோவை வென்றது.
இந்த ஆட்டத்தில் ஒசாசுனாவுக்காக கிகெ பாா்ஜா 54-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் கணக்கைத் தொடங்க, அன்டெ புடிமிா் 64-ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்ட்டி கிக் வாய்ப்பில் அதை 2-ஆக அதிகரித்தாா்.
செல்டாவுக்கான ஆறுதல் கோல், 14-ஆவது நிமிஷத்திலேயே இயாகோ அஸ்பஸால் அடிக்கப்பட்டது. இதனிடையே, 51-ஆவது நிமிஷத்தில் செல்டா வீரா் மாா்கோஸ் அலோன்சோ ‘ஃபௌல்’ செய்து ரெட் காா்டு மூலமாக வெளியேற்றப்பட, அந்த அணி 10 பேருடன் விளையாடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது.
ஒசாசுனா 2 ஆட்டங்களில் முதல் வெற்றியுடன் 7-ஆம் இடத்திலும், செல்டா 2 ஆட்டங்களில் முதல் தோல்வியுடன் 14-ஆவது இடத்திலும் உள்ளன.
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