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இந்தியன் நேவியை வென்றது டிராவ் எஃப்சி

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 27-ஆவது ஆட்டத்தில், டிராவ் எஃப்சி அணி 2-1 கோல் கணக்கில் இந்திய கடற்படை (நேவி) அணியை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

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இந்தியன் நேவியை வென்றது டிராவ் எஃப்சி - X | Indian Football

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 4:25 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துராந்த் கோப்பை கால்பந்து போட்டியின் 27-ஆவது ஆட்டத்தில், டிராவ் எஃப்சி அணி 2-1 கோல் கணக்கில் இந்திய கடற்படை (நேவி) அணியை ஞாயிற்றுக்கிழமை வென்றது.

மணிப்பூரின் இம்பால் நகரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், முதலில் டிராவ் அணிக்காக அஃப்ரிதி புயாமயும் 16-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தாா். இதனால் முதல் பாதியை அந்த அணி முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.

2-ஆவது பாதியின் தொடக்கத்திலேயே கடற்படை அணிக்காக குலாக்பம் ஜாஹிா் கான் ஸ்கோா் செய்ய, ஆட்டம் 1-1 என சமநிலை கண்டு விறுவிறுப்பு கூடியது.

இந்நிலையில், 61-ஆவது நிமிஷத்தில் அஃப்ரிதி புயாமயும், தனக்கும் டிராவ் அணிக்குமான 2-ஆவது கோல் ஸ்கோா் செய்தாா். எஞ்சிய நேரத்தில் கடற்படை அணிக்கு மேலும் கோல் வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் போக, முடிவில் டிராவ் 2-1 கோல் கணக்கில் வென்றது.

குரூப் டி-யில் இருக்கும் இந்த இரு அணிகளுக்குமே இத்துடன் குரூப் சுற்று ஆட்டங்கள் நிறைவடைந்தன. 3 ஆட்டங்களில், டிராவ் அணி 1 வெற்றி, 1 டிரா, 1 தோல்வியில் கிடைத்த 4 புள்ளிகளுடன் 2-ஆம் இடம் பிடித்தது.

கடற்படை அணி 1 வெற்றி, 2 தோல்வியில் கிடைத்த 3 புள்ளிகளுடன் 3-ஆம் இடம் பெற்றது. இதனால் இரு அணிகளுமே காலிறுதி வாய்ப்பை இழந்தன. இந்த குரூப்பில் முதலிடத்தில் இருக்கும் அறிமுக அணியான எஃப்சி ரெங்டாய், காலிறுதிக்கட்டத்துக்கு முன்னேறுகிறது. கடைசி இடத்திலிருக்கும் நெரோகா எஃப்சி வெளியேறுகிறது.

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