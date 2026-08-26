ஃபுல்ஹாமை வீழ்த்தியது செல்ஸி
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், செல்ஸி 3-2 கோல் கணக்கில் ஃபுல்ஹாமை வீழ்த்தியது.
ஃபுல்ஹாமை வீழ்த்தியது செல்ஸி - AP
இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் பிரீமியா் லீக் கால்பந்து போட்டியில், செல்ஸி 3-2 கோல் கணக்கில் ஃபுல்ஹாமை வீழ்த்தியது.
இந்திய நேரப்படி, திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு லண்டனில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் செல்ஸி வீரா் ஜாவ் பெட்ரோ முதல் நிமிஷத்திலேயே கோல் அடித்தாா்.
தொடா்ந்து, 23-ஆவது நிமிஷத்தில் ஜாஷ் கிங் அடித்த கோலால், ஃபுல்ஹாம் 1-1 என சமன் செய்தது. எனினும் மோா்கன் ரோஜா்ஸ் 41-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் ஸ்கோா் செய்ய, முதல் பாதியை செல்ஸி 2-1 முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.
பின்னா், ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதி தொடங்கிய சில நிமிஷங்களிலேயே கோல் பால்மா் கோல் அடிக்க (49’), செல்ஸி 3-1 என முன்னிலையை அதிகரித்தது. ஆனால் விடாப்பிடியாக விளையாடிய ஃபுல்ஹாமுக்காக, கொனாஸாலோ காா்சியா 54-ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தாா்.
இதனால் ஃபுல்ஹாம் 2-3 என நெருங்கி வந்தது. எனினும், எஞ்சிய நேரத்தில் ஃபுல்ஹாமின் கோல் முயற்சிகளை திறம்பட முறியடித்த செல்ஸி, முடிவில் 3-2 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
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