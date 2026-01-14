விளையாட்டு

இந்தியா ஓபன் 2026 பாட்மின்டன்: பி. வி. சிந்து முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறி அதிர்ச்சி!

உலகின் 23-ஆம் நிலை வீராங்கனையிடம் பி. வி. சிந்து முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி...
இந்தியா ஓபன் 2026 பாட்மின்டன்: பி. வி. சிந்து முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறி அதிர்ச்சி!
PTI
Updated on
1 min read

இந்தியா ஓபன் 2026 பாட்மின்டன் போட்டியின் முதல் சுற்றிலேயே பி. வி. சிந்து தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறி அதிர்ச்சியளித்தார்.

ஒலிம்பிக்கில் இருமுறை பதக்கம் வென்ற நட்சத்திர பாட்மிண்டன் வீராங்கனை சிந்து, உலகின் 23-ஆம் நிலை வீராங்கனையான வியத்நாமின் குயென் தை லின்னுடன் முதல் சுற்றில் இன்று களம் கண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் சிந்து 20-22, 21-12, 21-15 என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்தார்.

Summary

India Open 2026 badminton: PV Sindhu suffers opening round exit

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பாட்மிண்டன்
இந்திய ஓபன் பாட்மிண்டன்
சிந்து
பாட்மின்டன்

Related Stories

No stories found.