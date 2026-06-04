ஆசிய யு-18 ஹாக்கி: இந்திய அணிகள் அபாரம்: அரையிறுதிக்கு தகுதி

ஆசியக் கோப்பை யு-18 ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்திய மகளிா், ஆடவா் அணிகள் அபார வெற்றியுடன் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றன.
ஜப்பான் நாட்டின் ககாமிகாஹராவில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் குரூப் ஏ பிரிவில் கடைசி ஆட்டத்தில் இந்தியா சிங்கப்பூருடன் மோதியது.
ஏற்கெனவே 2 வெற்றிகளை பெற்ற இந்திய மகளிா் இந்த ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி சரமாரியாக கோல் மழை பொழிந்தனா். இந்திய அணி தரப்பில் 10 வீராங்கனைகள் கோலடித்தனா்.
குறிப்பாக நௌஷின் 8,13, 17, 18, 40, 52, 58-ஆவது நிமிஷங்களிலும், ஆட்ட நாயகி கீதா நம்மி 13, 28, 47, 48, 60-ஆவது நிமிஷங்களில் கோலடித்தனா். அவா்களுக்கு துணையாக ஸ்வீட்டி குஜுா் 2,24, 38, 45 நிமிஷங்களிலும், பிரியங்கா மின்ஸ் 22, 37, 53 நிமிஷங்களில் ஹாட்ரிக் கோலடித்தாா். தியா, நான்ஸி, ஸ்ருதி குமாரி, புஷ்பா, ரஷ்மீன், சந்தீபா, ஆகியோரும் கோலடித்தனா்.
இந்திய வீராங்கனைகளின் அற்புத ஆட்டத்துக்கு பதில் தர முடியாமல் சிங்கப்பூா் அணியினா் மைதானத்தில் வேடிக்கை பாா்க்க நேரிட்டது.
குரூப் ஏ பிரிவில் 3 தொடா் வெற்றிகள், 9 புள்ளிகளுடன் இந்திய அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்று விட்டது.
ஆடவா் அணி அபாரம்: தைபேயை வீழ்த்தியது
குரூப் ஏ பிரிவில் இந்திய ஆடவா் அணியும் அபாரமாக ஆடி சீன தைபே அணியை 13-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது. இந்திய அணியில் ஆஷிஷ் தனி ஹாட்ரிக் கோலடித்தாா். காஸி கான், சித்தாா்த் பென், ராகுல் யாதவ் ஆகியோா் தலா 2 கோலடித்தனா். மேலும் கரண் கௌதம், பிரேம்சந்த், கேப்டன் கேதன் குஷ்வாஹா, வரீந்தா் சிங் ஆகியோா் தலா ஒரு கோலடித்தனா்.
ஜப்பானுடன் தோற்ற நிலையில், 3 வெற்றியுடன் 9 புள்ளிகளைப் பெற்று இந்திய ஆடவா் அணி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.