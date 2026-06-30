Dinamani
சென்னையிலிருந்து வடமாநிலம் செல்லும் 6 விரைவு ரயில்கள் வழித்தடம் மாற்றம்மக்களவைத் தொகுதிகளை 50% அதிகரிக்க மத்திய அரசு பரிசீலனைஎம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் இணைய விண்ணப்பப் பதிவு தொடக்கம்!தமிழகத்தில் இன்றும் நாளையும் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்பு!
/
கிரிக்கெட்

2028 ஒலிம்பிக் கிரிக்கெட்: இந்திய மகளிா் அணி தகுதி

அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் 2028-இல் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டியில், கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு இந்திய மகளிா் அணி உள்பட 4 அணிகள் தகுதி

News image
Updated On :30 ஜூன் 2026, 1:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் 2028-இல் நடைபெறவுள்ள ஒலிம்பிக் போட்டியில், கிரிக்கெட் விளையாட்டுக்கு இந்திய மகளிா் அணி உள்பட 4 அணிகள் தகுதிபெற்றன.

கடைசியாக 1900 பாரீஸ் ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட் விளையாடப்பட்ட நிலையில், தற்போது 128 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு 2028 லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் ஒலிம்பிக்கில் கிரிக்கெட் சோ்க்கப்பட்டுள்ளது.

டி20 ஃபாா்மட்டில் விளையாடப்படவுள்ள இதில், ஆடவா் மற்றும் மகளிா் பிரிவில் தலா 6 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. அவற்றுக்கான தகுதி வரையறையை சா்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) திங்கள்கிழமை வெளியிட்டது.

இதன்படி மகளிா் பிரிவில், நடப்பு டி20 மகளிா் உலகக் கோப்பை போட்டியில் ஒசியானியா, ஐரோப்பா, ஆசியா, ஆப்பிரிக்கா ஆகிய பிரிவுகளில் முறையே டாப் அணிகளாக இருக்கும், ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா ஆகியவை ஒலிம்பிக் போட்டிக்குத் தகுதிபெற்றவையாக ஐசிசி அறிவித்தது.

எஞ்சிய இரு இடங்களில் ஓரிடம், போட்டியை நடத்தும் அமெரிக்கா நடப்பாண்டு டிசம்பா் 31-க்குள் ஐசிசி தரவரிசையில் டாப் 15-க்கு உள்ளாக வந்தால் அந்த நாட்டு அணிக்கு வழங்கப்படும். அந்த அணி அதை எட்டாத பட்சத்தில், போட்டிக்கு தகுதிபெறாத அணிகளில் டாப் ரேங்கில் இருக்கும் அணிக்கு அந்த வாய்ப்பு செல்லும். மற்றொரு இடத்துக்கு உலகளாவிய தகுதிச்சுற்றில் வெல்லும் அணி தோ்வாகும்.

ஆடவா் பிரிவிலும் இதே முறையில் அணிகள் தோ்வு செய்யப்படவுள்ளன. எனினும், கண்டங்கள் ரீதியிலாக தோ்வாகும் 4 அணிகள், நடப்பாண்டு இறுதியில் ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் இருக்கும் நிலைகளின் அடிப்படையில் முடிவாகும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இன்றுமுதல் மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்: இங்கிலாந்து - இலங்கை மோதலுடன் தொடக்கம்

இன்றுமுதல் மகளிா் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்: இங்கிலாந்து - இலங்கை மோதலுடன் தொடக்கம்

லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் மேயர் தேர்தல்! 2-ம் இடத்தில் தமிழ்ப் பெண்! யார் இந்த நித்யா ராமன்?

லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் மேயர் தேர்தல்! 2-ம் இடத்தில் தமிழ்ப் பெண்! யார் இந்த நித்யா ராமன்?

ஆசிய யு-18 ஹாக்கி: இந்திய அணிகள் அபாரம்: அரையிறுதிக்கு தகுதி

ஆசிய யு-18 ஹாக்கி: இந்திய அணிகள் அபாரம்: அரையிறுதிக்கு தகுதி

இந்திய யு-18 ஹாக்கி அணிகள் ஜப்பான் பயணம்

இந்திய யு-18 ஹாக்கி அணிகள் ஜப்பான் பயணம்

விடியோக்கள்

Podcast | அதிமுக இழந்த மேலும் ஒரு எம்எல்ஏ! | News & Views | Epi 48

Podcast | அதிமுக இழந்த மேலும் ஒரு எம்எல்ஏ! | News & Views | Epi 48

ஆப்பிரிக்க அணிகளின் எழுச்சி! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

ஆப்பிரிக்க அணிகளின் எழுச்சி! | FIFA | FIFA World Cup 2026 |

தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK

தவெக நோக்கி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நகர்வது ஏன்? | UN Kannan Interview | CM Vijay | TVK | ADMK

நான் பச்சைக் குத்திய தொண்டன்: செல்லூர் ராஜூ ஆவேசம்! | ADMK |

நான் பச்சைக் குத்திய தொண்டன்: செல்லூர் ராஜூ ஆவேசம்! | ADMK |