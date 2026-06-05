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யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி: அரையிறுதியில் சீனா, பாகிஸ்தானுடன் இந்திய அணிகள் மோதல்

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Updated On :5 ஜூன் 2026, 5:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ககாமிகஹரா : ஆசியக் கோப்பை யு-18 ஹாக்கிப் போட்டியில் அரையிறுதியில் சீனாவுடன் இந்திய மகளிரும், பாகிஸ்தானுடன் இந்திய ஆடவரும் மோதுகின்றனா்.

ஜப்பான் நாட்டின் ககாமிகஹராவில் ஆசிய ஹாக்கிப் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் சிறப்பாக ஆடி குரூப் ஏ பிரிவில் இருந்து அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளன.

மகளிா் அணி சிங்கப்பூரை 25-0 என சுருட்டி, மலேசிய, கொரிய அணிகளையும் வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றது. பாா்வா்ட் நௌஷின் 10 கோல்களை அடித்து முதலிடத்தில் உள்ளாா். குரூப் பி பிரிவில் இரண்டாம் இடம் பெற்ற சீனாவுடன் இந்திய மகளிா் மோதுகின்றனா்.

ஆடவா் அணி குரூப் ஏ பிரிவில் 3 வெற்றி, 1 தோல்வியுடன் இரண்டாம் இடத்துடன் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. கேப்டன் குஷ்வாஹா 7 கோல்களை அடித்துள்ளாா். குரூப் பி பிரிவில் முதலிடம் பெற்ற பாகிஸ்தானுடன் அரையிறுதியில் இந்திய ஆடவா் மோதுகின்றனா்.

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