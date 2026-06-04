இந்தியாவுடனான மகளிர் டி20: தொடரை வென்றது இங்கிலாந்து

இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில் 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வென்ற இங்கிலாந்து மகளிர் அணி, தொடரை 2-1 என கைப்பற்றியது.
இந்த ஆட்டத்தில் முதலில் இந்தியா 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 180 ரன்கள் சேர்க்க, இங்கிலாந்து 18.3 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழந்து 184 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது.
82 ரன்கள் விளாசி "ஆட்டநாயகி' ஆன இங்கிலாந்தின் ஆலிஸ் கேப்சி, 3 ஆட்டங்களிலுமாக 116 ரன்கள் அடித்ததற்காக தொடர்நாயகி விருதையும் தட்டிச் சென்றார்.
முன்னதாக டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து, ஃபீல்டிங்கை தேர்வு செய்தது. இந்தியா பேட்டிங்கில் ஸ்மிருதி மந்தனா 8, ஷஃபாலி வர்மா 11, யஸ்திகா பாட்டியா 7 பவுண்டரிகளுடன் 32 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர்.
ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 4 பவுண்டரிகளுடன் 29, தீப்தி சர்மா 3 பவுண்டரிகளுடன் 32 ரன்களுக்கு வெளியேறினர். ஓவர்கள் முடிவில் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கெüர் 7 பவுண்டரிகளுடன் 56, ரிச்சா கோஷ் 6 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
இங்கிலாந்து தரப்பில் லாரென் பெல் 2, லின்சே ஸ்மித், சார்லி டீன் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
அடுத்து 181 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில், சோஃபியா டங்க்லி 16, டேனி வியாட் 5, எமி ஜோன்ஸ் 2 ரன்களுக்கு பெவிலியன்
திரும்பினர்.
ஆலிஸ் கேப்சி 9 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 82 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழக்க, ஹீதர் நைட் 10 பவுண்டரிகளுடன் 70, ஃப்ரெயா கெம்ப் 2 ரன்களுடன் அணியை வெற்றிபெறச் செய்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர்.
இந்திய பெüலர்களில் அருந்ததி ரெட்டி, கிராந்தி கெüட் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தனர்.
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