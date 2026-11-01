The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஜோலார்பேட்டை அருகே சரக்கு ரயிலின் 7 பெட்டிகள் தடம் புரண்டன!போக்சோ வீரமணி வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது! இதுவரை 9வானிலை: சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டுக்கு நாளை (நவ. 2) மழை!நாடாளுமன்ற விவகாரங்களை தெருவுக்கு கொண்டு வருவது ஏன்? அமித் ஷாவாக்குரிமையைக்கூட பாஜகதான் தீர்மானிக்குமா? தேஜஸ்வி கேள்விஉ.பி., பிகார் மட்டுமல்ல... வாக்குத் திருட்டு மூலம் பாஜக ஆட்சி! மல்லிகார்ஜுன கார்கே எஸ்ஐஆர் மூலம் நாட்டின் மொத்த வாக்காளர்களில் 15% பேர் நீக்கம்: ராகுல்தீபாவளி பண்டிகை: கடைவீதிகளில் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம்! வேட்பாளர் பட்டியலால் அதிருப்தி: பஞ்சாபில் பதவியை ராஜிநாமா செய்த 2 ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ.க்கள்!

தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச்: சிராந்த் விஸ்வநாத் வெற்றி

எம்ஆா்எஃப் இந்திய தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் தொடரில் சூப்பா் ஸ்டாக் 301-400 சிசி ஓபன் பிரிவில் சிராந்த் விஸ்வநாத் முதலிடம் பெற்றாா்.

சிராந்த், சா்தக், முகமது

Updated On :

எம்ஆா்எஃப் இந்திய தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் தொடரில் சூப்பா் ஸ்டாக் 301-400 சிசி ஓபன் பிரிவில் சிராந்த் விஸ்வநாத் முதலிடம் பெற்றாா்.

சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டை மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்யூட்டில் நடைபெற்ற மூன்றாவது சுற்று பந்தயத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை 301-400 சிசி பிரிவில் பெங்களூருவின் சிராந்த் விஸ்வநாத் முதலிடம் பெற்றாா். புணேயின் சா்தக் சவான், திருவள்ளூரின் முகமது மிக்கையில் இரண்டு, மூன்றாம் இடங்களைப் பெற்றனா். சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ரேஸ்-1ுலும் சிராந்த் முதலிடம் பெற்றாா்.

புரோ ஸ்டாக் 200 சிசி ஓபன் பிரிவில் பெங்களூரு சேவியன் பாபு, திருவள்ளூா் முகமது மிக்கையில், பெங்களூரு ஜேம்ஸ் ஆகியோரும், சூப்பா் ஸ்டாக் 301-400 சிசி ஓபன் ரேஸ்-2இல் கோவை செந்தில் குமாா், சென்னை அப்துல் பாஸிம், ஹைதராபாத் ஸ்ரீ ஹா்ஷா ஆகியோரும் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.

சூப்பா் ஸ்டாக் 165 சிசி ரேஸ் 2-இல் சென்னை கேகே. அனந்து, ஆன் ஜெனிஃபா், ஆனந்தகுமாா் ஆகியோரும், ஸ்டாக் 301-400 நோவிஸ் ரேஸ் 2-இல் சென்னை வேணுகோபாலன், திருச்சி கவிச்சோலைராசன், சென்னை ஷியாம் சுந்தரும், 165 சிசி ரேஸ் 2-இல் கோவை ஹரிஹரன், விஜயவாடா அகா்ஷ் ஜங்கம், ஈஸ்ட் காசி பாரூக் அலியும் ஆகியோரும், அபச்சி 310 பிரிவில் ஹைதராபாத் ராஜேந்தா், கோவை ஹரிஹரன், பெங்களூரு ஜேம்ஸ் ஆகியோரும், ரூக்கி அபச்சி 200 பிரிவில் மஞ்சேரி போத்து விக்னேஷ், பெங்களுரு தேவ் அகஸ்தியா, கோவை காட்வின் ஆகியோரும் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச்: அனந்துவுக்கு இரட்டை வெற்றி

தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச்: அனந்துவுக்கு இரட்டை வெற்றி

தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் 3-ஆம் சுற்று: இன்று தொடக்கம்

தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் 3-ஆம் சுற்று: இன்று தொடக்கம்

தேசிய பைக் சாம்பியன் பந்தயம்: ஆன் ஜெனிஃபா், கபிலேஷ் சாம்பியன்!

தேசிய பைக் சாம்பியன் பந்தயம்: ஆன் ஜெனிஃபா், கபிலேஷ் சாம்பியன்!

தேசிய மோட்டாா் பைக் பந்தயம்: ஆன் ஜெனிஃபா், அனந்து முதலிடம்

தேசிய மோட்டாா் பைக் பந்தயம்: ஆன் ஜெனிஃபா், அனந்து முதலிடம்

விடியோக்கள்

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

Enemy of the smuggler Movie Review | T. Samaya Murali | Radhika Sarathkumar | Kaali Venkat | Lal

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK

சிறைக் காவலர்கள் குறைவா? தப்பிக்கும் கைதிகள்! | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்! | TVK