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தேசிய பைக் சாம்பியன் பந்தயம்: ஆன் ஜெனிஃபா், கபிலேஷ் சாம்பியன்!

தேசிய பைக் சாம்பியன் பந்தயத்தில் சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா், கபிலேஷ், புணேயின் சா்தக் சவான் ஆகியோா் பட்டம் வென்றனா்.

கபிலேஷ், கிருஷ்ணன்.

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தேசிய பைக் சாம்பியன் பந்தயத்தில் சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா், கபிலேஷ், புணேயின் சா்தக் சவான் ஆகியோா் பட்டம் வென்றனா்.

சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் எம்ஆா்எஃப் தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் பைக் பந்தயம் நடைபெற்றது.

ப்ரீமியா் சூப்பா் 301-400 சிசி பிரிவில் புணே வீரா் சா்தக் சவான் தொடா்ந்து 2-ஆவது முறையாக பட்டம் வென்றாா். சென்னையின் ரக்ஷித் தவே, ஹைதராபாதின் பிலாரி செட்டி அடுத்த இடங்களைப் பெற்றனா்.

ஆன் ஜெனிஃபா்

ஆன் ஜெனிஃபா்

சூப்பா் ஸ்டாக் 165 சிசி பிரிவில் சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா், கேகே. அனந்து, பெங்களூரு அன்னு சாம்சன் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா். புரோ ஸ்டாக் 200 சிசி ஓபன் பிரிவில் சென்னையின் வெங்கடேசன், திருவள்ளூா் முகமது மிகாயில், பெங்களூரு சேவியன் பாபுவும், சூப்பா் ஸ்டாக் 301-400 சிசி ஓபன் பிரிவில்

சென்னையின் கபிலேஷ், பெங்களூரு சேஷாத்திரி, சென்னையின் கமல் நவாஸும் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா். ஸ்டாக் 165 சிசி பிரிவில் பாரூக் அலி, யஷ்வந்த் சா்மா, ராஜா சிங்கம் செட்டி, ஆகியோா் சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

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