தேசிய பைக் பந்தயம்: ஆன் ஜெனிஃபா், கபிலேஷ் ரஜினி சிறப்பிடம்!

சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் மோட்டாா் மைதானத்தில் நடைபெறும் தேசிய பைக் பந்தயத்தில் ஆன் ஜெனிஃபா், கபிலேஷ் ரஜினி ஆகியோா் வெற்றி பெற்றனா்.
எம்ஆா்எஃப் இந்திய தேசிய ரேசிங் சேலஞ்ச் பந்தயம் நடைபெறுகிறது. இதில் சூப்பா் ஸ்டாக் 165 சிசி பிரிவில் சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா் முதலிடம் பெற்றாா். ஆனந்தகுமாா் இரண்டாம் இடமும், அனந்து மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.
சூப்பா் ஸ்போா்ட் 301-400 சிசி ஓபன் பிரிவில் சென்னையின் ரக்ஷித் தவே, ஹைதராபாதின் பில்லாரிசெட்டி, திருவள்ளூரின் முகமது மிக்கையில் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.
ப்ரோ ஸ்டாக் 201 சிசி பிரிவில் சென்னையின் அப்துல் பாசிம், கோழிக்கோட்டின் அமா்நாத், சென்னையின்சூா்யா முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.
சூப்பா் ஸ்டாக் 301-400 சிசி பிரிவில் ரேஸ் 2-இல் சென்னையின் கபிலேஷ் ரஜனி, திருச்சூரின் ஸேவியா், பெங்களூருவின் சேஷாத்திரி முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.
ஸ்டாக் 301-400 சிசி நொவிஸ் பிரிவில் பெங்களூரு அஸ்வின், லோகேஷ், சென்னை வேணுகோபாலன் ஆகியோரும், ஸ்டாக் 165 சிசி நொவிஸ் ரேஸ் 2-இல் கோவை ஹரிஹரன், விசாகப்பட்டினம் யஷ்வந்த், பெங்களூரு தேவ் அகஸ்தயா ஆகியோரும் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.
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