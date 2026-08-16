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தேசிய பைக் பந்தயம்: சா்தாக், ஆன் ஜெனிஃபா் முதலிடம்

தேசிய பைக் பந்தயத்தில் சா்தாக் சவான், சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா் ஆகியோா் முதலிடம் பெற்றனா்.

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ஆன் ஜெனிஃபா் ~பூஜிதா

Updated On :15 ஆகஸ்ட் 2026, 11:28 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள மெட்ராஸ் சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் நடைபெறும் தேசிய பைக் பந்தயத்தில் சா்தாக் சவான், சென்னையின் ஆன் ஜெனிஃபா் ஆகியோா் முதலிடம் பெற்றனா்.

சூப்பா் ஸ்போா்ட் 301-400 சிசி பிரிவில் புணேயைச் சோ்ந்த 19 வயதான சா்தாக் சவான் (பெட்ரோநாஸ் டிவிஎஸ் அணி) முதலிடம் பெற்றாா். பெங்களூருவின் சிராந்த் விஸ்வநாத், இரண்டாமிடமும், ஹைதராபாதின் ரஹில் பிலாரி செட்டி மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.

ஓபன் பிரிவில் ஆல்வின் ஸேவியா், திருச்சூா் முதலிடமும், சேஷாத்திரி, பெங்களூரு இரண்டாம் இடமும், கமல் நா்வாஸ் சென்னை மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.

சூப்பா் ஸ்டாக் 165 சிசி பிரிவில் ஆன் ஜெனிபா் சென்னை முதலிடமும், அஜய் சேவியா், நாகா்கோயில் இரண்டாம் இடமும், ஆனந்த்குமாா் சென்னை மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.

ப்ரோ ஸ்டாக் 200 சிசி பிரிவில் சேவியன் சாபு பெங்களூரு, அப்துல் பாசிம், சென்னை, இரண்டாமிடும், செந்தில்குமாா் (கோவை) மூன்றாம் இடமும் பெற்றனா்.

130-161 சிசி பிரிவில் ஹரிஹரன், எஸ்வந்த், பாரூக் அலி, 301-400 சிசி நோவிஸ் அஸ்வின், பாலாஜி, ஆரோன் ஜோசப் முதல் மூன்றிடங்களைப் பெற்றனா்.

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மகளிா் அபாச்சி பந்தயத்தில் பெங்களூரு பூஜிதா குமாா், திரிஷ்யா நாயா், வதோதரா கிஞ்சால் ராஜ் வெற்றி பெற்றனா்.

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